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Hayat-Aktüel
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Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Hasan Kılıç İsmailağa

2020-05-18 17:16:12
Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Hasan Kılıç İsmailağa

Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Efendi (Ustaosmanoğlu) Hazretlerinin Vekili Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Mahmut Efendi yorgunluğunun artması ve hizmetlerinin büyümesi sebebiyle 2004 yılında Hasan Efendi ve Mustafa Efendi’nin başında bulunduğu bir heyet kurmuştu. 2004 senesinden sonra Mahmud Ustaosmanoğlu’nun emri üzerine cemaatin bütün hizmetleri bu heyet tarafından takip edilmektedir.

#1
Foto - Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeleği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi, özellikle cumhuriyet döneminde en zor şartlarda İslami ilimlerin talim ve tedrisinin, Kur’an ilimlerinin yasaklandığı dönemde çok zor şartlarda ilim tahsil etti. İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi’nin dersine devam eden Hasan Kılıç Hocaefendi, bir yandan talebe yetiştirir bir yandan emri bil mağrufa çıkar ve insanlara İslam’ın hakikatlerini hem camide hem çevresinde anlatarak insanları şuurlandırmak için gayret sarf etti.

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeleği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi, özellikle cumhuriyet döneminde en zor şartlarda İslami ilimlerin talim ve tedrisinin, Kur’an ilimlerinin yasaklandığı dönemde çok zor şartlarda ilim tahsil etti. İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi’nin dersine devam eden Hasan Kılıç Hocaefendi, bir yandan talebe yetiştirir bir yandan emri bil mağrufa çıkar ve insanlara İslam’ın hakikatlerini hem camide hem çevresinde anlatarak insanları şuurlandırmak için gayret sarf etti.

#2
Foto - Hasan Kılıç Efendi’nin Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) ile geçen bir anası

Hasan Kılıç Efendi’nin Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhû) ile geçen bir anası

#3
Foto - Ali Haydar Efendi Hazretleri ile geçen bir anınızı şöyle anlatır: O zaman biz vazifeyi burada aldığımız için hemen manevî yola girelim istedik. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Hazretleri sakala çok önem verirdi. Daha ilk görüşmemizde bile “sakal bırak” buyurmuştu.

Ali Haydar Efendi Hazretleri ile geçen bir anınızı şöyle anlatır: O zaman biz vazifeyi burada aldığımız için hemen manevî yola girelim istedik. Efendi Baba Ali Haydar Efendi Hazretleri sakala çok önem verirdi. Daha ilk görüşmemizde bile “sakal bırak” buyurmuştu.

#4
Foto - Manevî dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı’da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona “sakal bıraksın” diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: “Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor” dedi.

Manevî dersimi Nuri Efendi vermişti. Efendi Baba Hazretleri ders vermediği zamanlarda damadı Nuri Efendi verirdi. Allah rahmet eylesin İhsan Efendi hocamız vardı. Akyazı’da imamdı, vaaz verirdi. Ali Haydar Efendi Hazretleri ona “sakal bıraksın” diye haber gönderdi. İhsan Efendi de: “Kendisi bıraktı, bizden ne istiyor, oradan bize haber gönderiyor” dedi.

#5
Foto - Daha sonra İhsan Efendi buraya gelmişti. Beraber Ali Haydar Efendi Hazretleri’ni ziyaret etmeye gittik.

Daha sonra İhsan Efendi buraya gelmişti. Beraber Ali Haydar Efendi Hazretleri’ni ziyaret etmeye gittik.

#6
Foto - Tabii o daha ilk defa yanına giriyor. Müsaade aldık ve yanına girdik.

Tabii o daha ilk defa yanına giriyor. Müsaade aldık ve yanına girdik.

#7
Foto - Oturuyordu ve kitaplarına bakıyordu. O sıralar gözü görse de kulağı duymuyordu. Bayağı yaklaştık Efendi Babaya… Tabii kulakları duymadığı için yazıyla sorularını cevaplıyoruz. İhsan Efendiye ismini sorunca İhsan Efendi kâğıda ismini yazdı. Efendi Baba İhsan isminin yanına “kabih” yazdı ve “İhsan Kabih” diye birkaç kere tekrar etti. Bize sakalın önemiyle ilgili bayağı konuştu. Oradan çıktıktan sonra İhsan Efendi hemen sakal bıraktı.

Oturuyordu ve kitaplarına bakıyordu. O sıralar gözü görse de kulağı duymuyordu. Bayağı yaklaştık Efendi Babaya… Tabii kulakları duymadığı için yazıyla sorularını cevaplıyoruz. İhsan Efendiye ismini sorunca İhsan Efendi kâğıda ismini yazdı. Efendi Baba İhsan isminin yanına “kabih” yazdı ve “İhsan Kabih” diye birkaç kere tekrar etti. Bize sakalın önemiyle ilgili bayağı konuştu. Oradan çıktıktan sonra İhsan Efendi hemen sakal bıraktı.

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