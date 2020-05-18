Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Hasan Kılıç İsmailağa

Hasan Kılıç Hocaefendi 1930 Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Çaybaşı köyünde dünyaya geldi. İlk talebeleği mahallesindeki evinde okudu. Bursa’da askerlik hizmetini yapan Hasan Efendi, özellikle cumhuriyet döneminde en zor şartlarda İslami ilimlerin talim ve tedrisinin, Kur’an ilimlerinin yasaklandığı dönemde çok zor şartlarda ilim tahsil etti. İsmailağa cemaati lideri Mahmud Efendi’nin dersine devam eden Hasan Kılıç Hocaefendi, bir yandan talebe yetiştirir bir yandan emri bil mağrufa çıkar ve insanlara İslam’ın hakikatlerini hem camide hem çevresinde anlatarak insanları şuurlandırmak için gayret sarf etti.