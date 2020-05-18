2020-05-18 17:16:12 Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Hasan Kılıç İsmailağa
Nakşibendi Tarikatının Halidiye kolunun İsmailağa Cemaatinin lideri Mahmut Efendi (Ustaosmanoğlu) Hazretlerinin Vekili Hasan Kılıç Hocaefendi kimdir? Mahmut Efendi yorgunluğunun artması ve hizmetlerinin büyümesi sebebiyle 2004 yılında Hasan Efendi ve Mustafa Efendi’nin başında bulunduğu bir heyet kurmuştu. 2004 senesinden sonra Mahmud Ustaosmanoğlu’nun emri üzerine cemaatin bütün hizmetleri bu heyet tarafından takip edilmektedir.