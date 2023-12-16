2023-12-16 15:33:08 Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son 3 ayda borcun yüzde 24 oranında arttığını belirterek, "Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Stat ismi sponsorluğu için 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi" dedi.