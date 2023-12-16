  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık ahlaksızlık iflas etti: Arda Güler'in başına sonunda bu da geldi: Edepsizliğe bakın hele...

Akaryakıt istasyonlarında satılıyorlardı! Araç sahiplerinin yakından tanıdığı iki meşhur marka iflas etti

Dünyanın en soğuk 10 yeri! Sokağa çıkan adeta buz tutuyor

Galatasaray, Türkiye'yi ayağa kaldıracak anlaşmayı duyurdu: Zaha, Tete, Boey derken milli yıldız ayrılıyor!

Fenerbahçe'nin yeni yol haritası şaşırtacak! Geçmiş yıllardaki oyunu hep doğru çıkan Hollandalı ismi duyurdular:

Balık tutarken keşfettiler! Baba-kız 150 yıllık gemi enkazını böyle buldu

Geçmiş yıllardaki tahminleri hep doğru çıkan Türk profesör duyurdu: Asgari ücret bu rakama yükselecek

Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Otoriterler açıkladı: O şehrimize gelecek: Eski Kartal, Aslan mı olacak Ocak'ta!

Okan Buruk'tan şok sözler: Ayağa kaldıracak gelişmeyi duyurdular: Derbi öncesi yok artık...
Spor
6
Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

2023-12-16 15:33:08
Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, son 3 ayda borcun yüzde 24 oranında arttığını belirterek, "Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Stat ismi sponsorluğu için 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi" dedi.

#1
Foto - Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Başkan Hasan Arat, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında üyelerin konuşmalarının ardından açıklamalarda bulundu. Göreve geldikten sonra ekonomik sıkıntıları çözebilmek adına yoğun bir şekilde çalıştıklarını aktaran Arat, "Üç ay yüzde 24 oranında borç artmıştır. Önümüzde acı reçete var. Hepimiz birlik olalım. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Büyük Beşiktaş yeniden doğacak. Beşiktaş'ın 2024'te özlenen çizgiye dönmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

#2
Foto - Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Tüpraş ile yapılan stat isim sponsorluğuna ilişkin konuşan Hasan Arat, "Büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. 25 Eylül'de 3 senelik para alınıyor. 6 Ekim'de kongre kararı alındı. Para, 30 Kasım'da harcandı. Tüm yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı araştırıyoruz." diye konuştu.

#3
Foto - Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Tüzük değişikliğine ihtiyaçlarının olduğunu savunan Başkan Arat, şu görüşleri paylaştı:

#4
Foto - Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

"Futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kurulu alamıyordu. Talimat verdik. Bütün bilgiler verilecek. Size ulaştırılacak. Denetim kuruluna güveniyoruz. Tüzüğümüzün çok ciddi noktalarda incelenmesi ve değişmesi lazım. Menajerlere ödenen paraları ve cezaları bilseniz kahrolursunuz. 15 bine yakın yeni üye yapılmış. Durum vahim. Kimlerin referansıyla geldiler? Hepsini tek tek inceleyeceğiz. Bize ait olmayan herkes gidecek."

#5
Foto - Hasan Arat’tan şok sözler: O önemli gelişmeyi duyurdu: Artık bu konu konuşulacak!

Son olarak siyah-beyazlı basketbol takımının THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini istediklerini kaydeden Hasan Arat, "2024 Ocak'ta THY Avrupa Ligi'ne wild card almak için toplantıya gideceğiz. Seneye de yolumuz açık olacak" değerlendirmesinde bulundu. Hasan Arat'ın konuşmasının ardından Siyah-Beyazlı kulübün divan kurulu toplantısı son buldu.

Abdülhamid Han’ın torunu konuştu! “Alınan karardan dolayı çok mutluyum”
Eğitim

Abdülhamid Han’ın torunu konuştu! “Alınan karardan dolayı çok mutluyum”

Milli Eğitim Bakanlığınca alınan kararda adabı muaşeret dersleri ortaokul ve liselerde müfredata alındı. İki yıldır adabı muaşeret çerçevesi..
Meteoroloji'den 17 ile kuvvetli yağış uyarısı!
Yerel

Meteoroloji'den 17 ile kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Raporda 17 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar yapılırken, vatandaşl..
16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)
Tarih

16 Aralık 2009: Mehmet Çakır'ın vefatı (Belediye Başkanı)

Onlar; yaşadıkları döneme çalışmalarıyla, eserleriyle maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Eski Belediye Başkanlar..
230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar
Aktüel

230 Bin TL değerindeki dronu kurtarmayı başardılar

Denize düşen 230 bin TL değerindeki termal kameralı dron, su altı dronu ile saatler süren arama sonucu 40 metre derinlikten çıkarıldı...
Yer: Adana! İnsanlıktan utandıran olay
Gündem

Yer: Adana! İnsanlıktan utandıran olay

Adana’da 6 yıl hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan kişi, bir internet kafede SMA hastası çocuğun bağış kumbarasını çalınca yakayı ele ve..
Bir de Emrah Serbes zamanına bakın! Maksat adalet mi Somali ile kavga çıkartmak mı?
Gündem

Bir de Emrah Serbes zamanına bakın! Maksat adalet mi Somali ile kavga çıkartmak mı?

Yeni Akit Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun "Maksat adalet mi, Somali ile kavga çıkartmak mı?" başlıklı yazısı.....
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23