Harvard'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif: Meteorda uzaylı teknolojisi bulundu

Loeb ve ekibi, meteorun iniş sahasının etrafındaki 10 kilometrelik bir alanı aramak için hükümetle birlikte çalıştı. On demir küreyi keşfetmelerini sağlayan mıknatısları kullanarak deniz tabanını aradılar. ABD Uzay Komutanlığı‘nın yaptığı açıklamalara göre, parçaların başka bir güneş sisteminden gelmiş olma ihtimali “yüzde 99,9”. Ünlü profesör, uzaylı yaşamı kanıtlama arayışında oldukça tanındı ve “Oumuamua” gibi nesnelerin de uzaylı teknolojisi olabileceğine inanıyor. Bilmeyenler için söyleyelim: Oumuamua, Güneş Sistemi’nin dışından geldiği tespit edilebilen ilk yıldızlararası nesnedir. 19 Ekim 2017’de Robert Weryk tarafından oldukça eksantrik hiperbolik bir yörüngede, Güneş’ten döndükten 40 gün sonra keşfedildi.