Harvard'dan bilim dünyasını şaşırtan keşif: Meteorda uzaylı teknolojisi bulundu

Ancak Loeb’in iddiaları bilim dünyasını hayli şaşırtmış durumda. Loeb ayrıca meteorun demir meteorlardan bile daha sert malzemelerden yapıldığını söylüyor. Bundan da öte bu meteor, Güneşimizin çevresindeki tüm yıldızların yüzde 95’inden daha hızlı hareket ediyordu. Loeb’e göre tüm bunlar, bunun bir uzay aracından veya başka bir “teknolojik aletten” gelebileceğine dair kanıt sunuyor.