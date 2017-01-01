Harran'da turizm yoğunluğu

Dünyanın en eski yerleşim merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde turist yoğunluğu yaşanıyor. Konik kubbeli evleri ve farklı mimarisiyle dikkati çeken tarihi Harran ilçesi ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.
Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu ilçede, rasathane ve Emeviler döneminden kalma tarihi Ulu Cami, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyo ortamı sağlayan ilçede, turizm sezonunun açılmasıyla hareketli günler yaşanmaya başlandı.
Harran Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçmişte bölgede yaşanan olaylar dolayısıyla turizmin bitme noktasına geldiğini söyledi. Geçen yıl yaklaşık 800 bin kişinin Harran'ı ziyaret ettiğini anlatan Özyavuz, "Terör olaylarının sona ermesi ve huzurun hakim olmasıyla bölgeye gelen ziyaretçi sayısında büyük bir artış yaşandı. Bu sene ziyaretçi sayısının bir milyonu aşacağını tahmin ediyoruz. Ülke genelinde düzenlenen farklı fuarlara katılarak Harran'ın tanıtımını yapıyoruz. Ziyaretçi yoğunluğunu tanıtım ve güven ortamına bağlıyorum. Bundan sonra yürüteceğimiz çalışmalarla ilçemizin bölge turizminin gözdesi olmasını amaçlıyoruz." dedi.
Turizmci Ahmet Özyavuz ise bu yıl turizm yoğunluğunun beklenilenin üzerinde olduğunu ifade etti. Son yıllardan özellikle Suriye sınırında yaşanan olayların turizmi etkilediğini aktaran Özyavuz, şunları kaydetti:
"Bu kadar yoğunluk yaşanacağını bizler de tahmin etmiyorduk. Bu yoğunluk turizmcileri umutlandırdı. İnanılmaz bir şekilde Harran'a ilgi olduğunu görüyoruz, bu da bizleri çok mutlu ediyor. Herkesi mutlaka Harran'ı görmeye davet ediyoruz. Son birkaç yılda bazı nedenlerden dolayı turizm konusunda sıkıntılar yaşandı ama geçen yıldan bu yana bölgede sağlanan güven ve istikrar ortamı turizmi tekrar canlandırdı. Bu yıl hedefimiz bir milyon turisti Harran'da ağırlamak, bunun için de elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz."
Turizmci Nilgün Yazıcıoğlu da insanların Harran'ın tarihi mekanlarını merak ettiğini belirterek, gelince çok mutlu olduklarını ifade etti.
Yerli ve yabancı turistlerin Harran'a gelince çok şaşırdıklarını anlatan Yazıcıoğlu, Harran'ın mutlaka görülmesi gereken önemli bir tarihi yerleşim bölgesi olduğunu sözlerine ekledi.