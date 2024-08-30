2024-08-30 10:05:04 Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin ayrıntıları...