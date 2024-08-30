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Gündem
11
Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

2024-08-30 10:05:04
Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; İstanbul'un da aralarında olduğu bazı illerde bugün gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtildi. Peki hangi illerde sağanak yağış bekleniyor? İşte il il hava durumu tahmin raporu ve son dakika haberinin ayrıntıları...

#1
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

#2
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

#4
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Yağışların, Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

#5
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

#6
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu: 30 Ağustos Cuma

#7
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

31 Ağustos Cumartesi

#8
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

1 Eylül Pazar

#9
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

2 Eylül Pazartesi

#10
Foto - Harita yayınlandı: Meteoroloji'den İstanbul'a uyarı! Önümüzdeki 5 gün...

3 Eylül Salı

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