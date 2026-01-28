Hapishanede kalanlar yaşadıklarını anlattı! Terör örgütü YPG’den çocuklara Esed tarifesi

Suriyeli 17 yaşındaki Musa Muhammed Hasan, kuzenlerinden birinin Rakka'da evlerinin yakınında bayrak açması ve bunu sosyal medyada paylaşması üzerine kardeşi, kuzenleri ve diğer yetişkin aile üyelerinin 3 Ocak 2026'da YPG tarafından alıkonulduğunu söyledi. YPG militanlarının akşam vakti evlerine baskın düzenleyerek darp ile kendilerini alıkoyduğunu anlatan Hasan, "Bizi önce Rakka'nın Batı Hapishanesi'ne götürdüler. Sonra da Aktan Hapishanesi'ne götürüldük. Burada 10 gün boyunca hücre hapsinde tutuldum. Sorgu boyunca ağır işkence gördüm. Kollarımdan yukarı astılar, işkence yaptılar ve hep küfür ettiler. Dua etmek, namaz kılmak yasaktı." dedi. Hasan, "kollarından zincirle havaya asıldığını", ellerinin sırtından kelepçelenerek saatlerce bekletildiğini, ellerinin arkasından bir kapıya kelepçelendiğini ve ağır işkence gördüğünü belirtti.