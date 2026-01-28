Hapishanede kalanlar yaşadıklarını anlattı! Terör örgütü YPG’den çocuklara Esed tarifesi

Serbest kalmadan önce günlerce kendilerine yemek, su verilmediğini elektriğin kesik olduğunu aktaran Hasan, şu ifadeleri kullandı: "Son günlerde bize biraz Humus verdiler, ekmek yok. Sadece patlama sesleri duyuyorduk. Perşembe akşamı biz kapılara vuruyorduk, gece 02.00'de birisi kapımıza geldi. Biz kim olduğunu bilmiyorduk. 'Bizi öldürmeye geldiler' diye düşünüyorduk. Bana kim olduğumu sordular, söyledim. Suçumu sordu, 'Bayrak sallamak' dedim. Bana 'Burayı kurtardık' dedi. Sevincimi tarif edemem." Hasan, Suriye askerlerinin çevredeki mayınları temizlemek için yaklaşık 2 saat boyunca çalıştığını belirterek sonrasında reşit olmayanları diğerlerinden ayırarak hapishane içinde başka bir bölüme yerleştirdiklerini söyledi.