Hangi yağ nasıl kullanılır? İşte, doğru bildiğimiz yanlışlar

Hangi yağların ne kadar ne için kullanılması gerektiğine ilişkin Hürriyet'te yer alan haberde Diyetisyen Büşra Ateş ve Diyetisyen Gülçin Işık'ın görüşlerine yer verildi. Doymuş yağların hidrojenle doyurulduğunu ve oda sıcaklığında dahi katı halde bulunduğunu belirten Işık, “Margarin, palm yağı, hayvan yağları, tereyağı, kakao yağı ilk akla gelen örnekler. Doymuş yağlar, vücutta kötü kolesterol seviyelerinin artmasına sebep olur. Tereyağı çimle beslenen ineklerin sütünden elde edilmişse eğer yemeklerde kullanılabilir. Bu süt ile hazırlanmış tereyağının besleyiciliği de yüksek olur. Yüksek kan kolesterolü seviyelerine sahip kişiler, beslenmelerinde doymuş yağların yerine doymamış yağlar tüketerek, kolesterolü daha kolay kontrol altına alabilirler” dedi.