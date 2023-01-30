Hangi yağ nasıl kullanılır? İşte, doğru bildiğimiz yanlışlar

Son zamanlarda mutfakların vazgeçilmezi haline gelen ve kolza bitkisinin tohumlarından elde edilen kanola yağı 1970'lerde Manitoba Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirildi. Kanolanın asit içeriğinin düşük oluşunun, tohumundan üretilen yağı ısıya uygun bir hale getirerek kızartmalarda kullanıma elverişliliğini artırdığını belirten Ateş, “Omega-3, 6 ve 9’dan zengin kanola yağı insülin direncini düşürmede oldukça etkili. Hayatımıza gireli çok olmadığından sofralarımızda diğer yağlar kadar yer bulabilmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Hâlâ birçoğumuz tadını bilmiyor ya da almaya cesaret edemiyor olabilir. Ancak kanola yağı dışarda tüketilen salataların soslarında ya da marketten alınan hazır salata soslarında sıklıkla bulunur. Yani aslında kanola yağı bilmeden severek tükettiğimiz bir yağ. İçeriği hakkında daha fazla bilgilendirme ve tanıtım yapılarak tüketiminin artması sağlanırsa insülin direnci ve kolesterole faydalarını göreceğimiz bir yağ” açıklamalarında bulundu.