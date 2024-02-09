Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

Türkiye, kendine özgü doğası ve kültürüyle dünyanın birçok bölgesinde her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Genellikle "İstanbul" ile öne çıksa da, aslında ülkemizin birbirinden farklı değeri ve kendisini tanıttığı farklı alanlar mevcut. Güneydoğu'nun yemekleri veya Karadeniz'in doğasının yanı sıra adeta bir "tarihin sıfır noktası" diyebileceğimiz başlangıçlara da ev sahipliği yapan ülkemiz, dünya tarafından birçok şekilde biliniyor. İşte detaylar...