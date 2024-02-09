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Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Aktüel
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Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

2024-02-09 09:06:31
Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

Türkiye, kendine özgü doğası ve kültürüyle dünyanın birçok bölgesinde her yıl milyonlarca turist ağırlıyor. Genellikle "İstanbul" ile öne çıksa da, aslında ülkemizin birbirinden farklı değeri ve kendisini tanıttığı farklı alanlar mevcut. Güneydoğu'nun yemekleri veya Karadeniz'in doğasının yanı sıra adeta bir "tarihin sıfır noktası" diyebileceğimiz başlangıçlara da ev sahipliği yapan ülkemiz, dünya tarafından birçok şekilde biliniyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ADIYAMAN Nemrut Dağı

#2
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ADANA Adana Kebabı

#3
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AFYONKARAHİSAR Afyon Kaymağı

#4
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AĞRI Ağrı Dağı

#5
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AKSARAY Ihlara Vadisi

#6
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AMASYA Amasya Elması

#7
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ANKARA Anıtkabir

#8
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ANTALYA Düden Şelalesi

#9
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ARDAHAN Kaşar Peynir

#10
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

AYDIN İncir

#11
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ARTVİN Kafkasör Şenlikleri

#12
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BALIKESİR Höşmerim Tatlısı

#13
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BARTIN Amasra Kalesi

#14
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BATMAN Hasankeyf

#15
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BİLECİK Ertuğrul Gazi Türbesi

#16
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BAYBURT Sırakayalar Şelalesi

#17
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BİLECİK Şeyh Edebali Türbesi

#18
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BİNGÖL Yüzen Ada (Turnalar Gölü)

#19
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BİTLİS Bitlis Beş Minare (Şerefiye, Kalealtı, Ulu, Meydan ve Gökmeydan Camileri)

#20
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BOLU Abant Gölü

#21
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BURSA İskender Kebabı

#22
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

BURDUR İnsuyu Mağarası

#23
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ÇANAKKALE Gelibolu Şehitliği

#24
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ÇANKIRI Taş mescit

#25
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

DENİZLİ Denizli Horozu

#26
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ÇORUM Çorum Leblebisi

#27
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

DİYARBAKIR Diyarbakır Karpuzu

#28
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

DÜZCE Saklıkent ve Aktaş Şelaleleri

#29
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ELAZIĞ Çaydaçıra Halkoyunu

#30
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

EDİRNE Selimiye Camii

#31
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ERZİNCAN Tulum Peyniri

#32
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ERZURUM Cağ Kebabı

#33
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

GAZİANTEP Baklava

#34
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ESKİŞEHİR Lületaşı

#35
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

GİRESUN Fındık

#36
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

HAKKARİ Ters Lale (Ağlayan Lale)

#37
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

GÜMÜŞHANE Pestil, Köme

#38
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

HATAY Künefe

#39
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

IĞDIR Kayısı

#40
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ISPARTA Gül

#41
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

İSTANBUL İstanbul Boğaz

#42
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

İZMİR Kordon

#43
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KAHRAMANMARAŞ Maraş Dondurması

#44
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KARABÜK Safranbolu Evleri

#45
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KARAMAN Karaman Koyunu

#46
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KARS Kars Kazı

#47
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KASTAMONU Taşköprü Sarımsağı

#48
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KAYSERİ Kayseri Pastırması

#49
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KIRIKKALE Silah Müzesi ve Fabrikaları

#50
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KIRKLARELİ Dupnisa Mağarası

#51
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KIRŞEHİR Ahi Evran Heykeli

#52
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KİLİS Kilis Yorganları

#53
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KONYA Mevlana Türbesi

#54
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KOCAELİ Pişmaniye

#55
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

KÜTAHYA Kütahya Çinisi

#56
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

MALATYA Malatya Kayısısı

#57
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

MARDİN Kaburga Dolması

#58
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

MANİSA Mesir Macunu

#59
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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#60
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

MUĞLA Bodrum ve diğer turistik ilçeleri

#61
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

MUŞ Malazgirt Ovası

#62
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

NEVŞEHİR Peri Bacaları

#63
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

NİĞDE Aladağlar

#64
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

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Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

SİNOP Tarihi Sinop Cezaevi

#71
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

SİVAS Kangal Köpeği

#72
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ŞANLIURFA Çiğ Köfte

#73
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

TEKİRDAĞ Tekirdağ Köftesi

#74
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ŞIRNAK Mem-u Zin Türbesi

#75
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

TOKAT Asma Yaprağı

#76
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

TRABZON Trabzon Ekmeği

#77
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

TUNCELİ Munzur Vadisi Milli Parkı

#78
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

VAN Van Kedisi

#79
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

UŞAK Uşak Battaniyesi

#80
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

YALOVA Termal Kaplıcaları

#81
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

YOZGAT Testi Kebabı

#82
Foto - Hangi ilimiz neyiyle meşhur? Türkiye'nin şehirleri dünyaya böyle damga vurdu

ZONGULDAK Kömür Madenleri Not: Listedeki 'meşhur' kavramların kimileri başka illerimizle de özdeşleşmişken çoğu ilimizin listeye eklenememiş daha pekçok önemli değeri bulunuyor.

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