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Korona Virüs
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Hangi ilde kaç kişi koronadan öldü? İşte il il koronavirüs ölü sayısı

2020-05-27 11:03:06
Hangi ilde kaç kişi koronadan öldü? İşte il il koronavirüs ölü sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye’nin koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca’nın en son 26 Mayıs Salı (dün) yapmış olduğu açıklamaya göre, son 24 saatte 28 vatandaşımız korona nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam koronavirüs vakası sayısı 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. Peki hangi ilde koronadan ne kadar ölü var? Hangi ilde kaç kişi koronadan öldü? İşte il il koronavirüs ölü sayısı, il il koronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı....

#1
Foto - İstanbul’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs salgının Türkiye'deki ana üssü İstanbul'da, en fazla Covid-19 ölümü gerçekleşti. İstanbul'da 2 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İstanbul’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Koronavirüs salgının Türkiye'deki ana üssü İstanbul'da, en fazla Covid-19 ölümü gerçekleşti. İstanbul'da 2 bin 180 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#2
Foto - İzmir’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İstanbul'dan sonra en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği şehir İzmir oldu. İzmir'de 264 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İzmir’de koronavirüsten kaç kişi öldü? İstanbul'dan sonra en fazla koronavirüs ölümünün gerçekleştiği şehir İzmir oldu. İzmir'de 264 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#3
Foto - Kocaeli’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Kocaeli'nde 235 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kocaeli’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Kocaeli'nde 235 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#4
Foto - Bursa’da koronavirüs vefat sayısı kaç? Bursa'da 160 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bursa’da koronavirüs vefat sayısı kaç? Bursa'da 160 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#5
Foto - Kayseri’de koronavirüs vefat sayısı kaç? Kayseri'de 30 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kayseri’de koronavirüs vefat sayısı kaç? Kayseri'de 30 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#6
Foto - Antalya koronavirüs vefat sayısı kaç? Antalya'da 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Antalya koronavirüs vefat sayısı kaç? Antalya'da 14 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#7
Foto - Adana’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Adana'da 45 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adana’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Adana'da 45 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#8
Foto - Konya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Konya'da 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Konya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Konya'da 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#9
Foto - Mersin’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Mersin'de 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Mersin’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Mersin'de 25 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#10
Foto - Hatay’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hatay'da 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Hatay'da 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#11
Foto - Sivas’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Sivas'ta 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivas’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Sivas'ta 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#12
Foto - Kahramanmaraş'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Kahramanmaraş'ta 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Kahramanmaraş'ta 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#13
Foto - Osmaniye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Osmaniye'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Osmaniye’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Osmaniye'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#14
Foto - Isparta’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Isparta'da 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Isparta’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Isparta'da 8 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#15
Foto - Burdur’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Burdur'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Burdur’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Burdur'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#16
Foto - Niğde’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Niğde'de 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Niğde’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Niğde'de 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#17
Foto - Nevşehir’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Nevşehir'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Nevşehir’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Nevşehir'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#18
Foto - Yozgat’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Yozgat'ta 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yozgat’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Yozgat'ta 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#19
Foto - Zonguldak'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Zonguldak'ta 59 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Zonguldak'ta 59 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#20
Foto - Karabük'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Karabük'te 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karabük'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Karabük'te 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#21
Foto - Bartın'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Bartın'da 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bartın'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Bartın'da 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#22
Foto - Düzce'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Düzce'de 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Düzce'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Düzce'de 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#23
Foto - Samsun’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Samsun'da 40 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Samsun’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Samsun'da 40 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#24
Foto - Ordu’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Ordu'da 22 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ordu’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Ordu'da 22 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#25
Foto - Sinop’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Sinop'ta 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sinop’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Sinop'ta 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#26
Foto - Tokat’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Tokat'ta 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Tokat’ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Tokat'ta 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#27
Foto - Amasya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Amasya'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Amasya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Amasya'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#28
Foto - Sakarya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Sakarya'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Sakarya'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#29
Foto - Çorum’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Çorum'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çorum’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Çorum'da 9 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#30
Foto - Trabzon’Da koronavirüsten kaç kişi öldü? Trabzon'da 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Trabzon’Da koronavirüsten kaç kişi öldü? Trabzon'da 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#31
Foto - Rize’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Rize'de 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rize’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Rize'de 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#32
Foto - Artvin’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Artvin'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Artvin’de koronavirüsten kaç kişi öldü? Artvin'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#33
Foto - Gümüşhane'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Gümüşhane'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gümüşhane'de koronavirüsten kaç kişi öldü? Gümüşhane'de 5 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#34
Foto - Giresun’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Giresun'da 22 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Giresun’da koronavirüsten kaç kişi öldü? Giresun'da 22 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#35
Foto - Bayburt'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Bayburt'ta 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bayburt'ta koronavirüsten kaç kişi öldü? Bayburt'ta 12 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#36
Foto - Gaziantep'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Gaziantep'te 18 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Gaziantep'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Gaziantep'te 18 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#37
Foto - Kilis'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Kilis'te 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kilis'te koronavirüsten kaç kişi öldü? Kilis'te 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#38
Foto - Adıyaman'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Adıyaman'da 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Adıyaman'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Adıyaman'da 13 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#39
Foto - Şanlıurfa'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Şanlıurfa'da 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Şanlıurfa'da 15 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#40
Foto - Diyarbakır'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Diyarbakır'da 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Diyarbakır'da 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#41
Foto - Malatya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Malatya'da 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Malatya'da koronavirüsten kaç kişi öldü? Malatya'da 17 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#42
Foto - Muş'ta 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Muş'ta 7 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#43
Foto - Van'da 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Van'da 10 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#44
Foto - Hakkari'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Hakkari'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#45
Foto - Bitlis'te 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bitlis'te 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#46
Foto - Bingöl'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bingöl'de 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#47
Foto - Elazığ'da 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Elazığ'da 4 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#48
Foto - Erzurum'da 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzurum'da 11 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#49
Foto - Erzincan'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Erzincan'da 2 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

#50
Foto - Kars'ta 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Kars'ta 6 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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