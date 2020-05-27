Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam Türkiye’nin koronavirüs tablosunu açıklıyor. Bakan Koca’nın en son 26 Mayıs Salı (dün) yapmış olduğu açıklamaya göre, son 24 saatte 28 vatandaşımız korona nedeniyle yaşamını yitirdi. Türkiye'de toplam koronavirüs vakası sayısı 158 bin 762 olurken toplam vefat sayısı da 4 bin 397'ye yükseldi. Peki hangi ilde koronadan ne kadar ölü var? Hangi ilde kaç kişi koronadan öldü? İşte il il koronavirüs ölü sayısı, il il koronavirüsten vefat eden kişilerin sayısı....