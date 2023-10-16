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Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

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Sağlık
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Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

2023-10-16 15:54:36
Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı şikayetleri arttı. Hal böyle olunca çocuklar sıklıkla ilaç kullanmaya başladı. Peki, hangi ilaçlar diş sorunlarına yol açıyor?

#1
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda soğuk algınlığı, gribal enfeksiyonlar gibi hastalıkların görülme sıklığı arttı. Bu durumla ilaç ve vitamin takviyelerinin kullanımının da arttığını ifade eden Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir “Mevsim geçişleri sebebiyle artan hastalıkların önüne geçmek için ebeveynler, bağışıklık sistemini güçlendirici vitamin takviyelerine yöneliyor. Bunun yanı sıra ilaç ve antibiyotik kullanımları da hastalıkların görülme sıklığı ile paralel ilerliyor. Diş çürükleri denilince risk faktörü olarak hep akıllara şekerli yiyecekler, asitli içecekler gelir. Ancak, çocukların kullandığı ilaçların da çürük riskini arttırabileceği konusunda, ebeveynlere, tam da bu dönemde hatırlatma yapmanın faydalı olacağı kanaatindeyim.” dedi.

#2
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

“Çocuklar için sıklıkla reçete edilen ilaçların çoğu, kolay tüketilebilmesi ve ilacın tadının kabul edilebilir hale getirilebilmesi için şeker içermektedir.” açıklamasında bulunan Çocuk Diş Hekimliği Uzmanı Dt. Nurgül Demir sözlerine şöyle devam etti: “İlacın asidik yapısı, kullanım sıklığı ve verilme şekli gibi faktörlere bağlı olmak kaydıyla ilaçların içeriğindeki şeker dişlerde çürük riskini arttırır. Özellikle kronik hastalığı nedeniyle düzenli olarak ilaç kullanması gereken hastalarımız için bu risk daha çok önem taşır. Süt dişlerinin daimî dişlere göre daha ince ve daha az mineral içeren mine yapısı, çocukların çürük riskini arttıran beslenme alışkanlıkları, ağız hijyenlerinin devamlılığının sağlanmasındaki zorluklar da göz önünde bulundurulduğunda; ilaçların çürük riskini arttırması çocuklarda, göz ardı edilemeyecek bir tehlike olarak karşımıza çıkıyor.”

#3
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Çocukların kullanması gereken şurup formundaki antibiyotiklerin pek çoğunun şeker içeriğinin, asidik ve kıvamlı yapısının, ilacın kullanım sıklığının artması halinde çürük riskini arttırabileceği aktaran Nurgül Demir “İlacın diş yüzeylerinde kalma süresine göre, kullanılan ilaçlar, diş minesi üzerindeki biyofilm adı verilen yapışkan tabakadaki çürüğe sebep olan bakteri kolonilerinin aktivitesini arttırarak diş minesinin sertliğini azalmasına ve çürük riskinin artmasına sebep olur. İnhaler formda kullanılan astım ilaçları da tükürük yapısı ve miktarını, ağız içi pH’yı değiştirerek çürük riskini arttırabilir. Uzun süre kullanılması gerekebilecek, demir preparatlarının, çiğnenebilir vitamin tabletlerinin de diş minesinin sertliğini azaltabileceği göz önünde bulundurularak çürük riski yüksek hastalarda tedbirli olunmalıdır.”

#4
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Günümüzde çok popüler olan, çocukların tüketimini teşvik etme amaçlı, lolipop gibi farklı formlarda üretilen multivitamin preparatları konusunda da ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğinin önemle altını çizen Dt. Nurgül Demir “Şeker içeren lolipop formundaki multivitamin takviyeleri, ilacın ağız içinde kalacağı süreyi de göz önünde bulundurursak; çocuklarda çürük riskini arttıracağı gibi, ağız içinde bulunan başlangıç çürüklerinin de hızlı ilerlemesine sebep olabilir. Özellikle ağız hijyeni alışkanlıklarının devamlılığının sağlanmasında sorun yaşayan çocuklar için, takviye vitamin seçimi, mutlaka bir ‘çocuk doktoru’ tarafından ve ‘çocuk diş hekimi’ konsültasyonu ile yapılmalıdır. Vitamin takviyeleri, tedavi edici amaçlarla kullanılmasa dahi, bu konuda yönlendirici olan tek yetkili, mutlaka hekim olmalıdır.

#5
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Özetle; ilaçların da şekerli gıdalar kadar çürük riskini arttırabileceği unutulmamalı” dedi. Bazı ilaçların mine yapısında yumuşamaya ve zayıflamaya sebep olabileceğini de aktaran Nurgül Demir dikkat edilmesi gereken diğer hususları ise şu şekilde sıraladı:

#6
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

-İlaç kullanımından sonra, ağız bol su ile çalkalanmalı ve dişlerin ilaç alımından hemen sonra fırçalanmamalıdır.

#7
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

-Çocuk diş hekiminin önerileri doğrultusunda diş fırçalama alışkanlığının devamlılığı sağlanmalı ve mutlaka ebeveyn kontrolünde olmalıdır.

#8
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

-İlaç seçimi yaparken mümkünse şekersiz olanlar tercih edilmeli, ilacın asidik değerleri göz önünde bulundurulmalı, bu amaçla çocuk doktorunuza ve çocuk diş hekiminize mutlaka danışılmalıdır.

#9
Foto - Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

-Düzenli ilaç kullanması gereken minik hastalar, mutlaka bir çocuk diş hekimi kontrolünde olmalıdır.

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