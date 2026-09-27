Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Geminin kıç bölümünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda dikdörtgen bir platform yer alıyor. Bu platformun bir ucunda dışa doğru açılabilen bir yapı, diğer ucunda ise iki göz şeklinde bölüm bulunuyor. Bu iki bölüm arasında üçer adet olmak üzere toplam altı direk konumlandırılmış durumda. Söz konusu direklerin, platformun kısmen su altına inebilen bir yapıya sahip olabileceğine işaret eden stabilite sağlama ve akış yönlendirme işlevleri gördüğü değerlendiriliyor.