Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı
Çin, Şanghay'daki Hudong-Zhonghua Tersanesi'nde büyük boyutlu insansız su altı araçlarını taşımak ve koordine etmek üzere tasarlanan devasa kutu yapılı yeni bir ana geminin inşasına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 204 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bu stratejik platform, aynı anda birden fazla insansız su altı aracını taşıma, suya indirme ve bakım yapma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu dev lojistik destek gemisinin devreye girmesiyle birlikte bölgedeki su altı savaş dinamiklerinin ve güç dengelerinin tamamen değişeceğini vurguluyor.