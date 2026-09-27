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Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

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Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Çin, Şanghay'daki Hudong-Zhonghua Tersanesi'nde büyük boyutlu insansız su altı araçlarını taşımak ve koordine etmek üzere tasarlanan devasa kutu yapılı yeni bir ana geminin inşasına hız kesmeden devam ediyor. Yaklaşık 204 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bu stratejik platform, aynı anda birden fazla insansız su altı aracını taşıma, suya indirme ve bakım yapma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu dev lojistik destek gemisinin devreye girmesiyle birlikte bölgedeki su altı savaş dinamiklerinin ve güç dengelerinin tamamen değişeceğini vurguluyor.

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Foto - Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Geminin kıç bölümünde yaklaşık 50 metre uzunluğunda dikdörtgen bir platform yer alıyor. Bu platformun bir ucunda dışa doğru açılabilen bir yapı, diğer ucunda ise iki göz şeklinde bölüm bulunuyor. Bu iki bölüm arasında üçer adet olmak üzere toplam altı direk konumlandırılmış durumda. Söz konusu direklerin, platformun kısmen su altına inebilen bir yapıya sahip olabileceğine işaret eden stabilite sağlama ve akış yönlendirme işlevleri gördüğü değerlendiriliyor.

#2
Foto - Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Geminin üst yapısında altı büyük direk ile bunlara eşlik eden kısa direkler yer alıyor. Bu düzenleme, toplamda 12 direk üzerine kurulu bir indirme ve salma sistemi oluşturuyor. Teknenin iç hacminin büyük bölümü havuzlar ve açık çalışma alanlarından meydana geliyor; bu tasarım sayesinde geminin aynı anda birden fazla büyük insansız su altı aracını taşıyabilmesi, bu araçların suya indirilip çıkarılabilmesi ve bakımlarının yapılabilmesi öngörülüyor.

#3
Foto - Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Bu tür bir ana geminin devreye girmesi, Çin’in su altı savaş yeteneklerinde belirgin bir güçlenmeye işaret ediyor ve bölgedeki stratejik dengeyi etkileyebilecek bir kapasite artışı olarak değerlendiriliyor. Denizaltı ve insansız su altı aracı operasyonlarına yönelik lojistik destek sistemlerinin geliştirilmesi, uzun menzilli izleme ve müdahale kapasitesini doğrudan etkileyen unsurlar arasında yer alıyor.

#4
Foto - Dünyanın ilk insansız su altı ana gemisi inşa ediliyor! Gizli tersanedeki devasa savaş canavarı ortaya çıktı

Uzmanlara göre, büyük boyutlu insansız su altı araçlarının etkin biçimde kullanılabilmesi için bu tür ana gemilerin varlığı kritik önem taşıyor. Söz konusu gemiler, hem araçların taşınması hem de operasyonel sürekliliğin sağlanması bakımından deniz kuvvetlerinin uzak bölgelerdeki etkinliğini artırma potansiyeli taşıyor. Bu nedenle geliştirmenin, bölgedeki güç dengesi açısından yakından takip edilmesi gereken bir gelişme olduğu ifade ediliyor.

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