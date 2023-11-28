Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

ÖNE ÇIKAN KATEGORİ VE ÜRÜNLER Moda kategorisinde satışlar geçen yılın 2,5 katına çıktı: Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler şampuan, tuvalet kağıdı, bardak, yüz bakım ürünleri, sweatshirt, deodorant, deterjan, çikolata ezmesi, çorap ve ıslak mendil oldu. Giyim kategorisinde ise toplam satış geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıktı. Teknolojide en çok bilgisayar, kozmetikte ise vücut kremleri ve serumlar ilgi gördü: Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitor, USB bellek ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Kasım ayında kozmetik kategorisinde en çok cilt bakım ürünleri ve parfüm satın alındı. Bu ürünleri vücut bakım kremleri ve C vitamini serumları takip etti. Kasımın yıldızı espresso makineleri oldu: Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makineleri bu yılın en çok sipariş verilen ürünleri arasına girdi. Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makinelerini geçtiğimiz senenin yıldızı olan airfryerlar takip ederken şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, Türk kahvesi makineleri ve blenderlar da müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı. Efsane Kasım kampanyaları, 30 Kasım’a kadar devam edecek.