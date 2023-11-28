  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi
5
Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

2023-11-28 12:29:26
Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

Hepsiburada’nın 1-27 Kasım arasındaki cirosu geçen yılın aynı dönemine göre 2 katın üzerinde artış gösterdi. Hepsiburada, Kasım ayı boyunca gerçekleştirdiği kampanyalarla hane bütçelerine 4 milyar TL'ye yakın tasarruf sağladı. 11 Kasım'da Hepsiburada tarihinin en yüksek günlük sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı. Müşteriler en çok temel tüketim ve gıda kategorilerinden ürün satın alırken, moda kategorisi satışları 2,5 kat arttı.

#1
Foto - Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

Efsane Kasım için teknolojik ve operasyonel süreçlerin yanı sıra tüm tedarikçiler ve KOBİ'lerle kapsamlı bir hazırlık dönemi geçiren Hepsiburada, müşterilerini milyonlarca üründe indirimli fiyatlarla buluşturdu. 30 milyon ürün satışı, hane ekonomilerine 4 milyar TL destek: Hepsiburada platformu Kasım boyunca 500 milyon kez ziyaret edildi. Kampanya döneminin en çok sipariş alan günü 11 Kasım'da anlık ziyaretçi rakamları ortalamaların yaklaşık 5 kat üzerinde gerçekleşti. Kasım ayında satılan ürün adedi 30 milyona ulaşırken, indirimli alışverişle haneler yaklaşık 4 milyar TL tasarruf sağladı. KOBİ'ler kazandı, en çok sipariş Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep’e: Hepsiburada'nın Efsane Kasım kampanyalarına platform üzerinden satış yapan 100 binin üzerinde işletme katıldı. Hepsiburada İş Ortağım platformuyla, Hepsiburada üzerinden satış yapan ve finanstan reklama, lojistikten satış ve pazarlama eğitim programlarına uzanan kaçırılmayacak desteklere ulaşan KOBİ'ler, Kasım’da rekor satış rakamlarına ulaştı. Bu dönemde üç büyük il dışında Hepsiburada üzerinden en çok sipariş alan iller Bursa, Kocaeli, Konya, Adana ve Gaziantep oldu.

#2
Foto - Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

En fazla alışveriş 21:00-22:00 saatleri arasında, şampuan ilk sırada: İstanbul, Ankara, İzmir'in ardından Efsane Kasım'da alışverişe en yoğun ilgi gösteren şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya ve Adana oldu. Hepsiburada kullanıcıları alışveriş için en çok akşam 21:00-22:00 saatlerini tercih etti. 21:00-22:00 saatleri arasında en çok temel tüketim kategorisi ilgi görürken en çok satılan ürün şampuan satıldı. Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi: Hepsiburada'nın, aile bütçelerini en çok rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. Kasım ayında yaklaşık 300 bin Hepsiburada müşterisi “Hepsiburada Limiti” başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık ?’ü taksit, )’u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

#3
Foto - Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

Kasımda LinkGelir ile Link Paylaşanlar Kazandı: LinkGelir uygulaması ile Efsane Kasım'da alışveriş listesini oluşturup paylaşan Hepsiburada kullanıcıları bu listelerden alışveriş yapıldıkça %7 oranında Hepsipara kazandı. Yaklaşık 45 bin kullanıcı 72 bin liste oluşturup yakınları ve arkadaşları ile paylaştı. 25 bin işletme HepsiAd kullandı satışlarını artırdı: Hepsiburada'nın sağladığı reklam çözümleri ve özellikle HepsiAd hizmeti, iş ortaklarının Efsane Kasım dönemindeki satışlarını Ekim ayına kıyasla 5 kata varan artışla destekledi. Hepsiburada site içi banner alanlarında ve arama butonundaki reklam çözümleriyle iş ortaklarına milyonlarca müşteriye ulaşma imkanı tanıdı. Hepsiburada satıcıları, 2022 yılına kıyasla HepsiAd’e 6 kat daha fazla yatırım yaptı. Kasım ayında 25 binden fazla satıcı HepsiAd’e reklam verdi.

#4
Foto - Hanehalkı bütçelerine 4 milyar TL’lik tasarruf! Satışlar iki katından fazla arttı!

ÖNE ÇIKAN KATEGORİ VE ÜRÜNLER Moda kategorisinde satışlar geçen yılın 2,5 katına çıktı: Hepsiburada müşterileri Efsane Kasım'da en çok temel tüketim ve gıda, giyim, sağlık ve güzellik, züccaciye ve kozmetik kategorilerine ilgi gösterdi. En çok satın alınan ürünler şampuan, tuvalet kağıdı, bardak, yüz bakım ürünleri, sweatshirt, deodorant, deterjan, çikolata ezmesi, çorap ve ıslak mendil oldu. Giyim kategorisinde ise toplam satış geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2,5 katına çıktı. Teknolojide en çok bilgisayar, kozmetikte ise vücut kremleri ve serumlar ilgi gördü: Bilgisayar kategorisinde en çok bilgisayar, monitor, USB bellek ve mouse setleri satılırken teknoloji aksesuarlarında en çok kulaklık, akıllı saat, şarj aletleri ve kılıflar tercih edildi. Kasım ayında kozmetik kategorisinde en çok cilt bakım ürünleri ve parfüm satın alındı. Bu ürünleri vücut bakım kremleri ve C vitamini serumları takip etti. Kasımın yıldızı espresso makineleri oldu: Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makineleri bu yılın en çok sipariş verilen ürünleri arasına girdi. Küçük ev aletleri kategorisinde espresso makinelerini geçtiğimiz senenin yıldızı olan airfryerlar takip ederken şarjlı süpürgeler, robot süpürgeler, Türk kahvesi makineleri ve blenderlar da müşteriler tarafından yoğun ilgi gören diğer ürünler olarak ön plana çıktı. Efsane Kasım kampanyaları, 30 Kasım’a kadar devam edecek.

Türkiye-NATO arasında büyük gerginlik! Yasaklı parça
Gündem

Türkiye-NATO arasında büyük gerginlik! Yasaklı parça

Financial Times gazetesi Türkiye’den Rusya’ya askeri bağlantısı olan malzemelerin satışının arttığını bildirdi. Haberde, "Yasaklı parça sevk..
28 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

28 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (28 Kasım 2023) sunuyoruz...

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?
Dünya

ABD uçak gemisi Basra Körfezi'nde: Fransızlar da orada! Gövde gösterisi ne anlama geliyor?

Amerikan Donanması’na bağlı bir uçak gemisi, Hürmüz Boğazı üzerinden Basra Körfezi'ne girdi. Geminin, Hamas'a destek veren İran ve diğer ülk..
Şimdi çık cevap ver Meral hanım! “Patates, soğan.. Güle güle Erdoğan” demek kolay
Gündem

Şimdi çık cevap ver Meral hanım! “Patates, soğan.. Güle güle Erdoğan” demek kolay

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "“Patates, soğan.. Güle güle Erdoğan”" başlıklı yazısı.....
İzmir battı, Soyer kaçtı!
Dünya

İzmir battı, Soyer kaçtı!

İzmir’de selin yaşandığı gün deniz sularının vurduğu sokaklarda kısa bir süre kalıp görüntü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soy..
Rusya'dan İsrail ve ABD’yi karıştıracak hamle Rus askerleri İsrail sınırında
Gündem

Rusya'dan İsrail ve ABD’yi karıştıracak hamle Rus askerleri İsrail sınırında

Rus askerleri, Suriye'de İsrail kontrolündeki Golan tepeleri yakınında konuşlanmış durumda görüntü yayınladı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23