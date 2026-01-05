Han Yunus'ta binalar bombalandı

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlaline dair dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin doğu kısmında "evleri havaya uçurma" saldırılarını büyük ölçüde artırdığına dikkati çekmişti. Açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilme planının sürdüğüne işaret edilerek bunun "kentsel yıkım yoluyla gerçekleştirilen bir soykırım ve tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir etnik temizlik" anlamına geldiği vurgulanmıştı. İki yıl süren saldırılar boyunca İsrail ordusu Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ını tahrip etti. İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.