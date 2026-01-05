  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakan Göktaş açıkladı: Ocak ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı

Trump'ın en yakını açıkladı: Maduro-Türkiye iddiası doğru mu?

Fena patladı! Çöp transfere doğru hızlı adımlarla ilerliyor! Ve maalesef geri dönecek...

Bakan Bolat duyurdu: İhracat 273 milyar dolarla rekor kırdı! Türkiye büyüyor, enflasyon eriyor

Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! Ölüler var

Sadece İstanbul yetti! AK Parti’yi CHP’yi ezdi geçti

Ön otopsi raporu belli sonuçlandı! Kayıp Elif'in ölüm nedeni belli oldu

'Yunanistan'da siber saldırı filan olmadı' dedi, ne olduğunu 'Türkiye' detayıyla açıkladı

Fenerbahçe teşekkür edip gönderecek! Olmayınca olmuyor işte...

Beşiktaş takipte diyerek açıkladılar: Josef bu sefer işi bitirecek...
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Han Yunus'ta binalar bombalandı
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Han Yunus'ta binalar bombalandı

İsrailli teröristler, işgal altındaki Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlerken, eş zamanlı olarak Han Yunus’un doğusundaki bölgelerde çok sayıda binayı patlayıcılarla havaya uçurdu.

#1
Foto - Han Yunus'ta binalar bombalandı

İsrail, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre İsrail savaş uçakları, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerine iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

#2
Foto - Han Yunus'ta binalar bombalandı

İsrail ordusu aynı bölgede birçok binayı da patlayıcılarla havaya uçurdu. Hava saldırılarıyla eş zamanlı kentin güney ve doğu kesimlerinden İsrail askeri araçlarının yoğun ateş açtığı aktarıldı.

#3
Foto - Han Yunus'ta binalar bombalandı

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze’nin güneyindeki Refah kentine de 3 saldırı düzenledi. İsrail topçu birlikleri, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nın doğusunu ve Gazze kentinin doğu bölgelerini hedef aldı. Saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bilgisi henüz paylaşılmadı.

#4
Foto - Han Yunus'ta binalar bombalandı

Hamas, İsrail'in ateşkes ihlaline dair dün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze’nin doğu kısmında "evleri havaya uçurma" saldırılarını büyük ölçüde artırdığına dikkati çekmişti. Açıklamada, Gazzelilerin zorla yerinden edilme planının sürdüğüne işaret edilerek bunun "kentsel yıkım yoluyla gerçekleştirilen bir soykırım ve tüm unsurlarıyla tamamlanmış bir etnik temizlik" anlamına geldiği vurgulanmıştı. İki yıl süren saldırılar boyunca İsrail ordusu Gazze’deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90’ını tahrip etti. İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı saldırılar, bugüne kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 71 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybetmesine, 171 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı
Gündem

Herkes Osmaniyeli sanıyordu... Devlet Bahçeli ilk kez memleketini açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kendisini ziyarete gelen MHP Siverek İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı'yı kabul etti. Yıllardır Osmaniye'den m..
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’"
Gündem

Rubio’dan Küstah Sözler: ‘Kontrol Bizde, Karantina Devam Edecek’”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun devrilmesinin ardından Washington’un ülkeyi petrol üzerinden b..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23