Hamsinin kilosu cep yakıyor

Karadeniz’de bu sezon avlanan hamsi son dönemde daha çok iriliğine ve büyüklüğüne göre ilgi görüyor. Hamsinin boyu ve iriliği ise fiyatlara yansıyor. Trabzonlu balıkçılar tarafından 1 Ocak tarahinden itibaren Gürcistan açıklarında avlanmaya başlayan ve satış için Trabzon'a gönderilen hamsi inceliği nedeniyle 30 TL'den tezgahlarda satılırken, yine Trabzonlu balıkçılar tarafından Sinop açıklarında avlanan ve ona göre daha iri olması nedeniyle ilgi gören Sinop hamsisi ise 60-70 TL'den alıcı buluyor.