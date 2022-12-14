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Hayat-Aktüel
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Hamsi tezgahların gözdesi oldu

2022-12-14 18:13:57
Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hamsi, tezgahları süslüyor.

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Foto - Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Vatandaşlardan ilgi gören Karadeniz hamsisi, kilogramı 60 liradan satılıyor.

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Foto - Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, hamsinin en çok satılan balık olduğunu söyledi.

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Foto - Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Hamsinin tat olarak tam mevsiminde olduğunu aktaran Karakaş, "Her balık kendi mevsiminde güzel olur. Hamsi de mevsiminde güzel. En çok satılan balıklar hamsi; istavrit, barbun, mezgit ve çinekop da tercih ediliyor. Bu balıkların sürekli satışları var. Deniz yeterince soğudu, balık yeterince yağlandı. Balığın şu anda tam tüketim zamanı. Fiyatları da çok yüksek değil." diye konuştu.

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Foto - Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Avcılığın devam ettiğini belirten Karakaş, "Şu ana kadar balıkçılık sezonu iyi geçti. Özellikle palamut ve çinekop iyi av verdi. Havalar bozana kadar da bu şekilde devam edecektir. Palamut avcılığında sona gelindi. Arada bir çıkıyor ama genel anlamda bitti. Diğer balıklarda şu anda azalma yok. Gayet iyi ve fiyatları da çok yüksek değil. Bazen 20 liraya kadar fiyatlar düşebiliyor. Standart fiyatlar genellikle 50-70 lira arasında." ifadesini kullandı.

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