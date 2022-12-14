Hamsi tezgahların gözdesi oldu

Hamsinin tat olarak tam mevsiminde olduğunu aktaran Karakaş, "Her balık kendi mevsiminde güzel olur. Hamsi de mevsiminde güzel. En çok satılan balıklar hamsi; istavrit, barbun, mezgit ve çinekop da tercih ediliyor. Bu balıkların sürekli satışları var. Deniz yeterince soğudu, balık yeterince yağlandı. Balığın şu anda tam tüketim zamanı. Fiyatları da çok yüksek değil." diye konuştu.