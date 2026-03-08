  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
Hamaney'in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hamaney’in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız

ABD-İsrail'in hava saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'le ilgili bir detayı, yakını ilk kez açıkladı.

Foto - Hamaney'in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yakın çevresinden bir isim, liderin ailesinin yaşam tarzına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hamaney'in yakını, Hamaney'in oğullarının kendilerine ait bir evi olmadığı ve mütevazı bir hayat sürerek kiralık konutlarda ikamet ettiklerini söyledi.

Foto - Hamaney'in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız

Hamaney'in yakını, "Hamaney'in oğullarının evi yok, kiralık bir yerde yaşıyorlar. O, en yüksek liderdi ama oğullarının bir evi bile yoktu." dedi.

Foto - Hamaney'in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız

İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD- İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

Yorumlar

Murat

Neden övülpyor bu adam, cocuklari kirada otursada, Hameney binlerce masum katl ettirdi. Haşdi Șabi baș komitani. Adam bildiyimiz sunni katili.

Sokağın SESİ

Ali Hamaney 1979 dan bugüne İran YÖNETİMİNDE ve yaşıyor. Ama Onun dışında birçok Üst düzey yönetici Cumhurbaşkanı Başkan Bakan Komutan.... Amerika ve İsrail tarafından öldürüldü. Amerika İsrail, Ali hamaney'i kullandı kullandı sonunda öldürdü. Başta Fransa Emperyalistler Sünni Müslümanlara karşı İran rejimi Şia yı destekledi büyüttü.....
