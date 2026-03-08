Hamaney’in oğullarıyla ilgili ilk defa duyulan detay: Çok ama çok şaşırıcaksınız
ABD-İsrail'in hava saldırısında öldürülen İran'ın dini lideri Ali Hamaney'le ilgili bir detayı, yakını ilk kez açıkladı.
İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in yakın çevresinden bir isim, liderin ailesinin yaşam tarzına dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Hamaney'in yakını, Hamaney'in oğullarının kendilerine ait bir evi olmadığı ve mütevazı bir hayat sürerek kiralık konutlarda ikamet ettiklerini söyledi.
Hamaney'in yakını, "Hamaney'in oğullarının evi yok, kiralık bir yerde yaşıyorlar. O, en yüksek liderdi ama oğullarının bir evi bile yoktu." dedi.
İran lideri Ayetullah Hamaney, 28 Şubat'ta ABD- İsrail'in Tahran'daki ofisine düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.
