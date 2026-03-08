Hermes aldıklarına bin pişmanlar! İsrail ile anlaşmalarını çöpe atıp Türkiye’den Bayraktar TB2 ve TB3 alacaklar
Türkiye'nin savunma sanayi devlerinden BAYKAR üretimi Bayraktar TB2 ve TB3'lere okyanus ötesinden talip çıktı. Daha önce İsrail'den insansız hava aracı (İHA) satın alan Kolombiya yönetimi, Tel Aviv ile anlaşmayı noktalayarak rotayı Türkiye'ye çevirdi. Yabancı basında yer alan habere göre, Kolombiya ordusunun, İsrail yapımı Hermes İHA'larını Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3 sistemleriyle değiştirmeyi düşündüğü ifade edildi. Kolombiya yönetiminin bu tercihinin nedenlerinden birinin yerli ve milli İHA'larımızın sahip olduğu geniş silahlanma seçeneğinin olduğu dile getirildi.