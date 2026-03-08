Hermes aldıklarına bin pişmanlar! İsrail ile anlaşmalarını çöpe atıp Türkiye’den Bayraktar TB2 ve TB3 alacaklar

Bayraktar TB2'nin seçenekleri arasında MAM-L, BOZOK ve KAYI-30 süzülme mühimmatlarının yanı sıra Kemankeş-1 turbojet motorlu hızlı saldırı mühimmatının da yer aldığının altı çizildi. Bayraktar TB3'ün ise, TB2'nin cephaneliğine ek olarak, UAV-122 füzesi (50 km'den fazla menzilde test edildi) ve MAM-L'ye kıyasla daha geniş menzile ve üstün etki gücüne sahip MAM-T süzülme mühimmatı gibi daha ağır mühimmatlar taşıyabildiği vurgulandı.