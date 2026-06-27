Yenilenmiş ikinci el ürünlerde yeni dönem! 1 Ağustos'ta yürürlüğe gidiyor!

'14 GÜN İÇİNDE SÖZLEŞMEDEN CAYMA HAKKI GETİRİLDİ' Yeni düzenleme kapsamında getirilen başlıca yenilikler şöyle sıralandı: "Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca internet alışverişlerinde değil, fiziki olarak mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de tüketiciler 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacaktır. Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) ile her cihaz için dijital bir sicil kaydı oluşturulmaktadır. Bu sistem aracılığıyla; hangi parçaların değiştirildiği ve hangi işlemlerin yapıldığı, kayıp/kaçak/çalıntı ürün sorgusu kayıtları, ilgili yenileme merkezi ve bu merkezler adına işlem yapan tüm işletmelerin bilgileri ve YÜBİS üzerinden ulaşılabilir ürün sertifikaları tüketicilerin erişimine sunulmaktadır. Mevcut düzenlemede cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları ve modemler yenileme kapsamında yer almaktaydı.