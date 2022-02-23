2022-02-23 13:25:44 Halktaki Erdoğan hayranlığını gördüler
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi ile ikinci büyük emirliği Dubai, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetini ağırladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Abu Dabi’nin Emiri olan Şeyh Halife, 2014 yılında geçirdiği felç ve yıllardır devam eden rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir kamuoyunun karşısına çıkmadığı için bu ziyarette de gözlerden uzaktı. Türk heyetini havalimanında Abu Dabi Veliaht Prensi ve aynı zamanda ülkenin fiilî yöneticisi Muhammed bin Zayed karşıladı.