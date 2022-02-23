Halktaki Erdoğan hayranlığını gördüler

Perde arkasından Türk tarafına bu kadar ziyaretçiye karşı yeterli güvenlik sağlayamayacaklarını bile itiraf ettiler, neyse ki ziyaret olaysız tamamlandı. Yine de olaysız ifadesine burada bir parantez açmak gerekir çünkü Türkiye’den gelen bazı medya mensupları istihbaratın aşırı güvenlik takıntısı nedeniyle bazı tatsızlıklarla karşılaştılar. Ama Körfez ülkelerinin yabancı medyayı tehdit gibi gören tutumunu bilen herkes bunun buraların “normali” olduğunu tahmin edebilir. Sonuç olarak yoğun geçen bu ziyarete pek çok görüşme ve anlaşmalar sığdırılırken ağırlayan da, ağırlanan da başarı hissi ve memnuniyet ile iki günü tamamladı.