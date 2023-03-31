Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI HALA AKILLARDA Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" dedi.