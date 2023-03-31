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Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

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Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

2023-03-31 04:38:59
Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti sonrası yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "hoşgeldiniz güle güle" diyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce koalisyona dahil olmadığı için CHP medyasının hedefi haline geldi. Çeşitli anket oyunlarıyla İnce'yi koalisyona katılmaya zorlayan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı. Twitter'da Memleket Partisi PM üyesi olduğunu iddia eden 'Korkmaz Tavukçu' isimli sahte hesaptan paylaşılan istifa mektubu gerçek sanılarak haberleştirilirken ekranlarda "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısı yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda da Halk TV yayınında Özlem Gürses, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye koronavirüs aşısı yapan "Gülnaz Şırınga" isimli bir hemşirenin darp edildiğini gündeme getirmişti. Ancak bu parodi haberin gerçek olmadığını sonradan anlayan Gürses özür dilemek zorunda kalmıştı. İşte detaylar...

#1
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

Altılı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi ziyaret etti..

#2
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

"HOŞGELDİNİZ GÜLE GÜLE" Görüşme sonrasında Kılıçdaroğlu'ndan "Gel bakalım Muharrem" cümlesinin adeta intikamını alan İnce, Kılıçdaroğlu'nun elini sıkarak "Hoşgeldiniz, güle güle" diyerek ittifaka katılmayacağına yönelik mesaj verdi.

#3
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

CHP TROLLERİ İNCE'Yİ HEDEF ALDI Yaşanan bu olay sonrası CHP medyası Muharrem İnce'ye karşı saldırıya geçerken Fazıl Say, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce için 'goril' benzetmesiyle hakarette bulundu. Say, "Kore'deki Goril'in şartları düzelsin diye 130 bin imza var" dedi. Say, İnce'ye "Kültürsüz şovmen" diye bağırdı. Fondaş gazeteciler Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz, kalemleriyle saldırdı. Şahan Gökbakar alaya aldı, Gökhan Özoğuz, "Proje" yazdı.

#4
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

HALK TV'DE BÜYÜK KOMEDİ: KORKMAZ TAVUKÇU Sözlü sataşma sonrası İnce'yi anketler üzerinden vurmaya kalkan CHP medyasından olan Halk TV'de büyük bir komedi yaşandı. Twitter'da sahte bir hesaptan paylaşılan "Korkmaz Tavukçu" isimli bir Memleket Partisi PM üyesinin istifa mektubu, Halk TV tarafından gerçek gibi paylaşıldı.

#5
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

"MEMLEKET'TE KILIÇDAROĞLU İSTİFASI" DİYE DUYURDULAR Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Halk TV yorumcuları "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" yazısıyla bu troll istifa mektubunu yorumladı. Program sunucusu İpek Özbey gerçek olmayan istifa mektubunu canlı yayında son kelimesine kadar okudu.

#6
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

GÜLNAZ ŞIRINGA VAKASI HALA AKILLARDA Halk TV'de program sunan Özlem Gürses haberi gerçek sanarak konuğuna, "Siyasetin dili uzunca bir zamandır çok gergindi ve tansiyon çok yukarıdaydı. Yetmezmiş gibi sokağa da yansıdı. Bugün, çok olağanüstü bir haber okudum, Gazete Pencere'de okudum. Her sabah mutlaka okuduğum yayın organlarından biri dijitalde. Gazete Pencere'de Sayın Bahçeli'ye aşı yapan bir hemşire vardı. O hemşirenin darp edildiğini siz biliyor muydunuz? Ben de Gazete Pencere'de okudum ve aklım durdu. Aynen şöyle açıklamış. Numune Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınmış bu hemşire hanım. Gülnaz Şırınga: 'Neye uğradığımı anlamadım. Arkamdan gelen 4 kişi aniden sopalarla vurmaya başladı. Kendisine vururken bir yandan da 'Canımızı acıtanın canına okuruz' diye bağırdıklarını söyledi. Sayın Bahçeli'ye aşı yaptığı için, onun canını acıttıklarını düşündükleri için bu kadıncağızı darp etmişler" dedi.

#7
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

SOSYAL MEDYADA Tİ'YE ALINDI Gürses'in Gazete Pencere'de okuduğu haberin parodi haber olduğu kısa sürede ortaya çıktı.

#8
Foto - Halk TV'de Gülnaz Şırınga sonrası Korkmaz Tavukçu vakası! Gerçek olmayan istifa mektubunu okuyup "Memleket'te Kılıçdaroğlu istifası" başlığını attılar.

İHRACAT TRENİ İÇİN DE PROVOKASYON YAPMIŞTI Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Türkiye'den Çin'e doğru yolan çıkan ticaret treninin Halkalı'dan geri döndüğünü savundu. Sosyal medyada dalga konusu olan Sözcü yazarına cevap gecikmedi. Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni nerede? Türkiye, tarihi projesi ile Çin'e ilk ihracat treni gönderdi. 12 günde Çin'e ulaşacak tren için provokatif bir canlı yayın yapan Sözcü yazarı Özlem Gürses'in tavırları ve 'trenin Halkalı'da durduğu' iddiası tepki çekti.

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