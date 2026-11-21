Halk isyan etti: Bizi sadece Türkiye ile bir şey olduğunda hatırlıyorsunuz
Oniki Adalar'da yaşayan halk hükümete isyan etti. Halk, "Bizi sadece Türkiye ile bir şey olduğunda hatırlıyorlar" diyerek mevcut yönetime tepki gösterdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Oniki Adalar'da yaşayan halk hükümete isyan etti. Halk, "Bizi sadece Türkiye ile bir şey olduğunda hatırlıyorlar" diyerek mevcut yönetime tepki gösterdi.
Oniki Adalar'ın en kuzeyinde bulunan Agathonisi Adası'nda 10 günü aşkın süredir devam eden yakıt sıkıntısı, ada sakinlerinin tepkisine neden oldu. Ta Nea'nın haberine göre, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ada halkı, Atina yönetiminin kendilerini ihmal ettiğini savunuyor.
2013 yılında Atina'dan Agathonisi'ye dönerek yaşamını burada sürdürmeye başlayan bir Yunan vatandaşı, adadaki koşullara tepki göstererek yetkililere seslendi. Ada sakinlerinin yalnızca Türkiye ile ilgili gelişmeler yaşandığında hatırlanmasından şikâyet eden vatandaş, “Biz kahraman değiliz. Temel eksiklikler yaşamadan normal bir hayat sürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Adada yaşanan yakıt sıkıntısı, yalnızca ulaşımı değil, ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkiliyor. Bir başka ada sakini, yakıt temin edilememesi nedeniyle işlerinin durma noktasına geldiğini belirtti. Geçen yaz da benzer bir kriz yaşandığını anlatan vatandaş, ihtiyaç duydukları yakıtı komşu adalardan teknelerle bidonlar içerisinde getirtmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Ada sakinlerinin tepkisi, Yunanistan'ın uzak adalarında temel kamu hizmetlerine erişim ve tedarik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı. Atina yönetiminin Türkiye ile ilişkilerdeki siyasi ve askerî gelişmelere yoğunlaştığı bir dönemde, Agathonisi halkının yakıt, ulaşım ve temel hizmetlere ilişkin şikâyetleri dikkat çekti. Ada sakinleri ise siyasi söylemlerden ziyade günlük yaşamlarını sürdürebilecekleri koşulların sağlanmasını bekliyor.
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