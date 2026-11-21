'ESNAFLARIMIZA 907 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞAN FİNANSAL DESTEK SAĞLANDI' 2003'ten önceki dönemde esnaf kredisinin hazine sübvansiyon oranının yüzde 20 olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yönetimindeki 24 yılda tam 4,7 milyon adet farklı kullandırımla esnaflarımıza bu sübvansiyonlu ve finansal desteği yaptık. Ve rakam ne biliyor musunuz? 907 milyar, neredeyse 1 trilyona yaklaşıyor. Geçen yıl 257 bin kullandırımı vardı, 176 milyar liraydı kredi desteği. Faiz oranı da yüzde 25'ti, yüzde 50 sübvansiyonlu faiz. Bu sene 1 Ocak'ta bunu yüzde 20'ye indirdik, Halkbank'ımızla, TESKOMB'la beraber. Ve şu ana kadar 187 bin 673 kullandırımı ilk 10 ayda ve 168 milyar liraya ulaştı. İnşallah bu kalan 40 günde TESKOMB ve Halkbank'ımızın iş birliğiyle bu rakamlara en az bir 25 milyar daha eklenmiş olacak. Usta girişimci, genç girişimci, kaybolmaya yüz tutan meslekleri desteklemek için de 231 milyon lira faizsiz hibe destekleri verildi. Bizim esnafımız artık ihracatçı oldu, ihracat yapıyor. Bu noktada da rakamlar oldukça iyi. İhracat noktasında da baktığımızda 2019'da bizim esnaflarımız 26 bin 408 ihracat işlemi yapmış. 2024'te 43 kat artışla 1 milyon 140 bin farklı ihracat işlemi yapmışlar. Esnafımız ihracatı sevdi. Ve 620 milyon dolar geçen yılki ihracat rakamımız. İnşallah daha da fazla ihracatlarını bekleyeceğiz."