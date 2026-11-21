'TÜRKİYE EKONOMİSİ 7 KAT BÜYÜDÜ' Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin rakamları paylaşan Bakan Bolat, şunları söyledi: "Türkiye ekonomisi 7 kat büyüdü arkadaşlar. 238 milyar dolardan Türkiye ekonomisi 1,7 trilyon dolara büyüdü bu yıl haziran itibarıyla. Mal ihracatı 36 milyar dolardan 285,5 milyar dolara büyüdü geçen ay itibarıyla. Yıllıktan bahsediyorum. Hizmet ihracatı 14 milyar dolardan 127 milyar dolara büyüdü ağustos itibarıyla, yıllıktan bahsediyorum. 32,5 milyon istihdam sayısına ulaştık, 20,5 milyondan devralmıştık. Bütün altyapılar yenilendi, üstyapılar yenilendi, ulaştırma ağları yenilendi. Türkiye güçlü bir sanayi ülkesi haline geldi. Artık Türkiye sanayisinden çekinen ve 'Nasıl durdurabiliriz' diye çeşitli tedbirler ve engellemeler çabası içinde olan ülkeleri görüyoruz. Bunlarla kıran kırana pazarlıklar, müzakereler yapıyoruz. Hizmetler sektöründe turizm, lojistik, eğitim, sağlık; sağlıkta Türkiye neredeyse dünyanın en iyi sağlık sistemine sahip ülke haline geldi. Dünyanın her tarafından geliyorlar. Bunları şunun için söylüyorum; çevre, enerjide 4 kattan fazla büyüme. Bütün bunlar hep birlikte başardık, sizlerle birlikte başardık. Ama kolay değildi. İnşallah bunun devamını da hep birlikte başaracağız. Ve güçlü bir ordumuz, güçlü bir savunma sanayiimiz oldu. Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor. Savunma sanayisinde, genel sanayide kalitemizi konuşuyor, teknolojimizi konuşuyor ve hizmetlerde, turizmde, yurt dışı müteahhitlikte, sağlıkta, eğitim turizminde elhamdülillah başarılarımızı konuşuyor. Çok daha iyi noktalara geleceğiz."