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Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

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Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Uzun bir süredir kayyım tarafından yönetilen savunma devi ASSAN Group rekor fiyata satıldı. 471 milyon dolara satılan şirketin yeni sahibi belli oldu.

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Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının ağustos ayında yürüttüğü 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemiş, soruşturma sürecinde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ASSAN Group'a kayyım atanmıştı.

#2
Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirket, açık artırma usulü satışa çıkarılmıştı.

#3
Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. Söz konusu şirketle ilgili ihale bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.

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Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Geçtiğimiz ay satışa çıkarıldığı duyurulan ihalenin kazananı ROKETSAN oldu.

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Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

ROKETSAN bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kuruluşudur. Şirketin ortaklık yapısında çoğunluk hissesi yüzde 55 ile doğrudan vakfa aittir.

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Foto - Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

Ortak yapısının devamı şu şekilde: Yüzde 15 - MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.), yüzde 15 - ASELSAN, yüzde 10 - VakıfBank, yüzde 5 - Diğer

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