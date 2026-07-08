Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak

İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. Söz konusu şirketle ilgili ihale bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.