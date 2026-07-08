Türkiye'nin savunma devi satıldı: Yeni sahipleri herkesi şaşırtacak
Uzun bir süredir kayyım tarafından yönetilen savunma devi ASSAN Group rekor fiyata satıldı. 471 milyon dolara satılan şirketin yeni sahibi belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Uzun bir süredir kayyım tarafından yönetilen savunma devi ASSAN Group rekor fiyata satıldı. 471 milyon dolara satılan şirketin yeni sahibi belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılının ağustos ayında yürüttüğü 'Askeri Casusluk' soruşturması kapsamında peş peşe operasyonlar düzenlemiş, soruşturma sürecinde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketleri arasında yer alan ASSAN Group'a kayyım atanmıştı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyım olarak atandığı şirket, açık artırma usulü satışa çıkarılmıştı.
İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak, ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı ise 41 milyon 650 bin dolar olarak belirlendi. Söz konusu şirketle ilgili ihale bugün saat 11.00'de gerçekleştirildi.
Geçtiğimiz ay satışa çıkarıldığı duyurulan ihalenin kazananı ROKETSAN oldu.
ROKETSAN bir Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) kuruluşudur. Şirketin ortaklık yapısında çoğunluk hissesi yüzde 55 ile doğrudan vakfa aittir.
Ortak yapısının devamı şu şekilde: Yüzde 15 - MKE (Makine ve Kimya Endüstrisi A.Ş.), yüzde 15 - ASELSAN, yüzde 10 - VakıfBank, yüzde 5 - Diğer
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