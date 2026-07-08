MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Uçak, “2026 yılı üzüm sezonunda Tariş’e çok büyük iş düşüyor. Gönül isterdi ki bugün Tariş yönetimi, geçmiş dönemde eleştirdiği yönetimin ve başkanın yaptığı hataları yapmasın. Şu an düşündükleri, kimin çevresi genişse onun kızını, oğlunu işe alalım. ‘Gelecek dönem benim karşıma aday olmasın, rakibim olmasın’ diye düşünüyorlar. Tariş'in görevi bu olmamalı. Tariş'in görevi gece gündüz üreticisi için çalışmak olmalı. Bakanlıkların, vekillerin, müdürlerin kapılarını aşındırıp yeni pazarlar bulmak olmalı. Ama bakıyoruz ki gelecek seçimlerde tek başıma aday olayım derdindeler. İnşallah bu hataları, yaptıkları hataları anlarlar, bu hatalardan vazgeçerler” dedi.