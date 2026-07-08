MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Aynı zamanda MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi de olan Ali Uçak, "Terörsüz Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. İki dönemdir MHP MYK Üyesi olarak görev yaptığını belirten Uçak, ülkenin birlik ve beraberliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin büyük önem taşıdığını dile getiren Uçak, bu konuda fedakârlık yapmaya devam edeceğini kaydetti. Siirt'te doğduğunu ve çocukluk yıllarında İstanbul'da çalıştığını anlatan Uçak, Güneydoğu'da terörün etkilerini yakından yaşadığını aktardı. Uçak, etnik köken üzerinden ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek, vatanını ve bayrağını seven herkesin ortak değerlerde buluşması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ali Uçak, gelecek dönemde milletvekili ya da belediye başkan adayı olup olmayacağına yönelik soruya, "Genel Başkanımız bize hangi görevi emrederse hazırız" yanıtını verdi.