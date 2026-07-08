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Ekonomi
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MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

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MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Ali Uçak, Türkiye'nin önde gelen kurumuna ağır sözlerle yüklendi. Uçak, "Eşi dostu işe almak yerine üreticiye sahip çıksın" dedi.

#1
Foto - MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Tekreferans'ta yer alan habere göre, Uçak Kardeşler Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Uçak, Alaşehir’deki tesislerinde yaptığı açıklamada, Tariş Üzüm Birliği'ne sert suçlamalarda bulundu. Tariş’te geçmişte yapılan hataların bugün de devam ettiğini iddia eden Uçak, Tariş yönetiminin üreticiyi desteklemek yerine eş dostu işe almaya devam ettiğini öne sürdü.

#2
Foto - MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Uçak, “2026 yılı üzüm sezonunda Tariş’e çok büyük iş düşüyor. Gönül isterdi ki bugün Tariş yönetimi, geçmiş dönemde eleştirdiği yönetimin ve başkanın yaptığı hataları yapmasın. Şu an düşündükleri, kimin çevresi genişse onun kızını, oğlunu işe alalım. ‘Gelecek dönem benim karşıma aday olmasın, rakibim olmasın’ diye düşünüyorlar. Tariş'in görevi bu olmamalı. Tariş'in görevi gece gündüz üreticisi için çalışmak olmalı. Bakanlıkların, vekillerin, müdürlerin kapılarını aşındırıp yeni pazarlar bulmak olmalı. Ama bakıyoruz ki gelecek seçimlerde tek başıma aday olayım derdindeler. İnşallah bu hataları, yaptıkları hataları anlarlar, bu hatalardan vazgeçerler” dedi.

#3
Foto - MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Yeni sezonla ilgili uyarıda da bulunan Uçak, “Bu sezon ürün bol. Depolarda geçen seneden hala kuru üzüm kaldı. Tariş bir an önce gidip TMO'yu hızlı bir şekilde bu işin içine alıp, TMO'nun sınırsız bir şekilde kuru üzüm almasını sağlayarak, üreticiye destek olmalı” diye konuştu.

#4
Foto - MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Türkiye’de tarımın milli güvenlik politikası kadar önemli olduğunu dile getiren Uçak, “Firmamızda çalışanların yüzde 70’i kadın. Uçak Kardeşler şirketinde Türkiye genelinde 30 binin üzerinde çalışanımız var. Çalışanların 500’ü idari işlerde ve ziraat mühendisi olarak görev yapıyor. Geri kalan çalışanlarımız da el emeği ile geçiniyor. Elinde mesleği olmayan dede, baba, çocuk ve torun olmak üzere dört nesle iş imkanı sağlayan bir sektörüz” dedi.

#5
Foto - MHP'li isimden sert suçlama: Onun kızını, bunun oğlunu işe almak yerine üreticiye sahip çıksınlar

Aynı zamanda MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi de olan Ali Uçak, "Terörsüz Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. İki dönemdir MHP MYK Üyesi olarak görev yaptığını belirten Uçak, ülkenin birlik ve beraberliği için çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin büyük önem taşıdığını dile getiren Uçak, bu konuda fedakârlık yapmaya devam edeceğini kaydetti. Siirt'te doğduğunu ve çocukluk yıllarında İstanbul'da çalıştığını anlatan Uçak, Güneydoğu'da terörün etkilerini yakından yaşadığını aktardı. Uçak, etnik köken üzerinden ayrım yapılmaması gerektiğini belirterek, vatanını ve bayrağını seven herkesin ortak değerlerde buluşması gerektiğini de sözlerine ekledi. Ali Uçak, gelecek dönemde milletvekili ya da belediye başkan adayı olup olmayacağına yönelik soruya, "Genel Başkanımız bize hangi görevi emrederse hazırız" yanıtını verdi.

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