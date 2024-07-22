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Aktüel
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Haliç'te dehşet anları kamerada

2024-07-22 10:07:06
Haliç'te dehşet anları kamerada

stanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde genç bir kız, cep telefonuyla özçekim yaptığı esnada metrelerce yükseklikten denize düştü. Genç kız denizdeyken seyir halinde olan bir tekne üstünden geçti. Dehşet anları kameralara yansırken, çıkarılan genç kıza kalp masajı yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haliç Metro Köprüsü'nde yürüyen 25 yaşındaki Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak istedi. O esnada genç kız henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

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Foto - Haliç'te dehşet anları kamerada

Selfie çekerken düştü, tekne üstünden geçti Genç kızın düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, teknenin üstüne doğru seyrettiğini görünce çığlık atmaya başladı. Ancak tekne kızın üstünden geçerek yoluna devam etti. Ardından denizdeki baygın kızın yanına gelen başka bir teknedekiler, kızı çıkartarak kalp masajı yaptı. Yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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Foto - Haliç'te dehşet anları kamerada

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