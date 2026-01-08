  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya
5
Yeniakit Publisher
Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?

ABD, İsrail ve Suriye hükümetleri, Paris'te üç taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından salı günü bir bir bildiri yayınladı. Şimdi de şov yapan İsrail'den bahaneler akıyor!

1
#1
Foto - Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?

ABD, İsrail ve Suriye hükümetleri, Paris'te üç taraf arasında yapılan görüşmelerin ardından salı günü ortak bir bildiri yayınladı. Şov yapan İsrail'den bahaneler su gibi akıyor! Ne olacağı konusunda önemli mesajlar merak edilirken bildiriye halk tepki gösteriyor.

#2
Foto - Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?

Açıklamada şunlar belirtildi: “İsrail ve Suriye'nin üst düzey yetkilileri, ABD’nin himayesinde, Paris'te bir araya geldi. Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu'daki liderliği, Suriye'nin egemenliği ve istikrarı, İsrail'in güvenliği ve her iki ülkenin refahına odaklanan verimli görüşmeler yapıldı.” 28 Şubat'ta Filistin'le ilgili bir tiyatro oyunu bahane edilerek Sincan'da tanklar yürütülmüştü. İsrail bir yolunu bulup, çeşitli bahaneler üreterek bu anlaşmayı bozup, saldırganlığını sürdürmeye devam mı edecek? Açıklamada, Suriye ve İsrail taraflarının aşağıdaki mutabakatlara vardıkları da eklendi: “Taraflar, her iki ülke için güvenlik ve istikrarı sağlayacak kalıcı düzenlemeler arayışındaki kararlılıklarını yeniden teyit ederler. Taraflar, istihbarat paylaşımı, askeri gerilimin azaltılması, diplomatik ilişkiler ve ticari fırsatlar konusunda acil ve sürekli koordinasyonu kolaylaştırmak için, ABD'nin himayesinde ortak bir entegrasyon mekanizması – özel bir irtibat hücresi – kurmaya karar verdiler. Bu mekanizma, herhangi bir anlaşmazlığı derhal ele almak ve yanlış anlamaları önlemek için bir platform görevi görecek.” ABD tarafı, ‘bu olumlu adımları’ överken Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanması için daha geniş çaplı çabalar çerçevesinde bu mutabakatların uygulanmasını desteklemeye kararlı olduğunu vurgulayarak “Egemen devletler saygılı ve yapıcı bir şekilde işbirliği yaptıklarında, refah da peşinden gelir” ifadelerine yer verdi.

#3
Foto - Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?

Ortak bildiri, bugünkü önemli toplantının ruhunu ve her iki tarafın gelecek nesillerin yararı için ilişkilerinde yeni bir sayfa açma kararlılığını yansıtıyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, İsrail'in ‘bölgenin istikrarı ve güvenliği teşvik etme taahhüdünü yenilediğini’ doğrulayan bir açıklama yayınladı ve Suriye tarafıyla ‘ABD'nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerde Suriye ile ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi gerekliliğini’ görüştüğünü belirtti.

#4
Foto - Suriye- ABD katil İsrail neden ortak bildiri yayınladı? Bu biçim ortak bildiri? peki neden? Ülke için refah ne zaman olacak?

Öte yandan Suriye, Beşşar Esed rejiminin düşmesinden sonra İsrail’in kontrol ettiği topraklardan askerlerini çekilmesini istiyor ve egemenliğini garanti altına alacak karşılıklı bir güvenlik çerçevesi talep ediyor. Buna karşın İsrail, herhangi bir anlaşmayı, güneybatı Suriye'nin bazı bölgelerinin silahsızlandırılması da dahil olmak üzere güvenlik çıkarlarının korunmasını garanti altına alan koşullara bağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bmşxc

Dünya lideri yokmu ortaklıkta
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Avrupa basını yeni Siper’i mercek altına aldı Dünyanın gözü Türkiye’nin SİPER’inde
Seyahat

Avrupa basını yeni Siper’i mercek altına aldı Dünyanın gözü Türkiye’nin SİPER’inde

Türkiye’nin savunma sanayi alanındaki hamleleri dünya tarafından yakından takip edilirken, entegre Hava Savunma Sistemi Çelik Kubbe’ye SİPER..
Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu
Gündem

Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Gazeteci Nedim Şener, Suriye’nin kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve yerel unsurların birlikteliğini gösteren o muazzam kareleri "Türk Bekl..
Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler
Dünya

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Maduro haydutluğuyla dünyanın gündemindeki ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘görevden alınma’ korkusu sardı. Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seç..
ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler
Dünya

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Haydut ABD ve sömürgeci İngiltere, Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattın..
ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki
Dünya

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

Rusya'dan yapılan açıklamada "ABD'nin Rusya tescilli tankere el koyması BM hukukuna aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı
Gündem

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan yaptığı açıklamada "Son 23 yılda Türkiye dünyada eğitim alanında müthiş bir hikaye y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23