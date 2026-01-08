Emekli albay ilan etti: Türkiye F-35'i vuracak savaş uçağı yaptı, başka ülkede yok tekiz

Kızılelma'lar otonom uçaklardır, kendi kendilerine uçuyorlar. Kızılelma'da hiçbir insan müdahalesi yok. Bu uçağı yapan şu an başka bir ülke yok biz tekiz. Kızılelma'dan kaçış artık yok. Bu uçak bizi gururlandırıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.