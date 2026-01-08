Emekli albay ilan etti: Türkiye F-35'i vuracak savaş uçağı yaptı, başka ülkede yok tekiz
Emekli albay Eray Güçlüer katıldığı bir canlı yayında Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını vurabilecek uçağı yaptığını söyledi.
Ülke Tv ekranlarında konuşan Eray Güçlüer, F-35'i vuracak uçağın Bayraktar Kızılelma olduğunu açıkladı. Güçlüer yaptığı açıklamada, "Bayraktar Kızılelma vurulsa bile ikinci Kızılelma başka bir noktadan hedefi buluşturabiliyor. F-35 sadece bir uçağı vurabiliyor, ikincisini vuramıyor. Bu da Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını vurabileceğinin ilanıdır.
Kızılelma'lar otonom uçaklardır, kendi kendilerine uçuyorlar. Kızılelma'da hiçbir insan müdahalesi yok. Bu uçağı yapan şu an başka bir ülke yok biz tekiz. Kızılelma'dan kaçış artık yok. Bu uçak bizi gururlandırıyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.
Öte yandan Bayraktar KIZILELMA'nın geçen haftaki akıllı filo otonomisi kabiliyetine yönelik test uçuşunda, dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu yaptı.
Öte yandan gerçekleştirilen testte Bayraktar KIZILELMA'nın üçüncü prototipi PT3 ve beşinci prototipi PT5 arka arkaya havalandı. Gökyüzüne çıkan iki insansız savaş uçağı, Baykar ekibi tarafından geliştirilen akıllı filo otonomisi algoritmaları sayesinde birbiriyle eş güdümlü hareket ederek otonom muharebe pilotuyla formasyon uçuşu (kol uçuşu) yaptı. Böylece dünya havacılık tarihinde ilk kez iki insansız savaş uçağı otonom olarak yakın kol uçuşu gerçekleştirdi.
Bu teknolojik ilerlemeyle insanlı savaş uçaklarının gerçekleştirdiği karmaşık hava görevleri otonom sistemlere aktarılıyor. Bu kabiliyet birden fazla insansız platformun bir lider komutasında, birbirlerine göre konumlarını otonom olarak ayarlayarak ortak görev icra etmesine olanak tanıyor. DEFENCETURK
