F-35'i tahtından edecek savaş uçağı! KF-21'in fiyatı belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

F-35'i tahtından edecek savaş uçağı! KF-21'in fiyatı belli oldu

Güney Kore’nin yerli imkânlarla geliştirdiği KF-21 Boramae savaş uçağının birim fiyatı açıklandı. Bu yıl seri üretime girmesi beklenen uçak, Batılı muadillerine kıyasla çok daha düşük maliyetli olmasıyla dikkat çekiyor.

#1
#1

Güney Kore, ulusal savunma sanayisinin en iddialı projelerinden biri olan KF-21 Boramae savaş uçağının maliyet detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Savunma odaklı “Bon Game 2” programında açıklanan bilgilere göre, uçağın iki farklı blok versiyonu için net birim fiyatlar belirlendi.

#2
#2

KF-21 Block 1: Hava üstünlüğü ve savunma görevleri için tasarlanan bu modelin fiyatı yaklaşık 83 milyon dolar. Güney Kore Hava Kuvvetleri, 2026–2028 döneminde bu versiyondan 40 adet tedarik etmeyi planlıyor.

#3
#3

KF-21 Block 2: Çok rollü görevler ve uzun menzilli taarruz kabiliyetleriyle donatılan modelin fiyatı ise yaklaşık 112 milyon dolar. 80 adet üretilmesi hedeflenen Block 2’nin fiyat farkı, gelişmiş silah sistemleri ve yeni elektronik altyapıdan kaynaklanıyor.

#4
#4

Uçağın bu yıl içinde seri üretime girmesi ve 2028 itibarıyla tam operasyonel statüye ulaşması bekleniyor.

#5
#5

Resmî olarak “4.5 nesil savaş uçağı” sınıfında yer alan KF-21, radar kesit alanı düşürülmüş gövde yapısı, yerli üretim AESA radarı ve gelişmiş elektronik harp sistemleriyle öne çıkıyor. Ancak uçağın asıl dikkat çeken yönü, Batı yapımı savaş uçaklarına kıyasla neredeyse yarı fiyatına mal olması. Karşılaştırma yapmak gerekirse: F-35 Lightning II: 180–200 milyon dolar aralığında, Rafale: 160–190 milyon dolar, Eurofighter Typhoon: 150 milyon dolar seviyelerinde satışa sunuluyor. Bu tablo, KF-21’i bütçe dostu yüksek performanslı bir alternatif hâline getiriyor. Uzmanlara göre bu maliyet-performans dengesi, uçağın küresel ihracat başarısında kilit rol oynayacak.

#6
#6

KF-21’in operasyonel testleri sürerken, proje şimdiden birçok ülkenin radarına girdi. Endonezya, projedeki ortaklığını sürdürüyor.

#7
#7

Filipinler ile resmî satış görüşmeleri yürütülüyor. Birleşik Arap Emirlikleri, uçağa ciddi ilgi gösteriyor.

#8
#8

Tayland ve Malezya ise KF-21’i yeni nesil hava kuvveti modernizasyon programlarında güçlü bir aday olarak değerlendiriyor.

#9
#9

Güney Kore Savunma Bakanlığı, seri üretim sonrası uluslararası satış stratejisinin belirleneceğini ve ilk ihracat hedefinin 2030 öncesi olduğunu duyurdu.

#10
#10

Seul yönetimi, KF-21’i ABD’nin beşinci nesil savaş uçaklarına doğrudan rakip değil, tamamlayıcı platform olarak tanımlıyor. Analistlere göre Güney Kore’nin amacı, yüksek maliyetli ithal uçaklara bağımlılığı azaltmak ve bölgesel savunma dengesinde yerli üretim gücünü artırmak.

#11
#11

KF-21 Boramae’nin nihai başarısı, yalnızca fiyat avantajına değil, seri üretim sürecinde elde edeceği operasyonel güvenilirliğe de bağlı olacak. Ancak mevcut tablo, Güney Kore’nin küresel savaş uçağı pazarında yeni bir dönemi başlatabileceğine işaret ediyor.

