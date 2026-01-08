F-35'i tahtından edecek savaş uçağı! KF-21'in fiyatı belli oldu

Resmî olarak “4.5 nesil savaş uçağı” sınıfında yer alan KF-21, radar kesit alanı düşürülmüş gövde yapısı, yerli üretim AESA radarı ve gelişmiş elektronik harp sistemleriyle öne çıkıyor. Ancak uçağın asıl dikkat çeken yönü, Batı yapımı savaş uçaklarına kıyasla neredeyse yarı fiyatına mal olması. Karşılaştırma yapmak gerekirse: F-35 Lightning II: 180–200 milyon dolar aralığında, Rafale: 160–190 milyon dolar, Eurofighter Typhoon: 150 milyon dolar seviyelerinde satışa sunuluyor. Bu tablo, KF-21’i bütçe dostu yüksek performanslı bir alternatif hâline getiriyor. Uzmanlara göre bu maliyet-performans dengesi, uçağın küresel ihracat başarısında kilit rol oynayacak.