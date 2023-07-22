Halen kimliği belirlenemeyenler var!

Deprem Şehitliği’nde başta olmak üzere kentteki hiçbir mezarlıkta vatandaşlardan Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir ücret talep etmediğini dile getiren Ağırtaş, “Mezarlarımız tek tip şeklinde olacak. Bizim sadece bu mezarlığımız da değil, Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak tüm cenaze nakil, defin ve mezarlık işlemlerimiz tamamen ücretsiz olarak gerçekleşmektedir. Burası sadece deprem şehitleri için belirlendiğinden sadece depremde ölen vatandaşların definleri buraya yapıldı. Buranın dışında depremde ölmüş ve kimliği belirlenemeyen cenazeler var ise savcılığın gerekli işlemleri yürütmesinden sonra buraya nakilleri yapılabiliyor” şeklinde konuştu.