Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

4 buçuk yıldır kentte telefon aksesuarları satışı yaptığını söyleyen Merve Karanfilci, darbe emici camların son zamanlarda vatandaşların ilgisini çektiği ve telefon ekranını yüksek koruma özelliği nedeniyle cazip hale geldiğini ifade etti. Karanfilci, darbe emici camların uzun süreli kullanılması da müşterilerin bu cama yönelmesinde etken olduğunu belirtti. Darbe emici camların kullanışı hakkında bilgiler veren Karanfilci, “Kalın temperli cam olarak adı geçiyor. Ekranı tam olarak kaplar. Aldığı darbeyle kırılıp çatlar ama iç ekranı yüzde 80 ila 90 arasında korur. Uzun süreli kullanılabiliyor. Vatandaşlar son zamanlarda bu cama yönelmeye başladı. Her telefona ve modele göre stoklarımızda bulunuyor. Müşteriler bu camı cihazlarında çok uzun süreli kullanıyorlar. Çok memnun olduklarını bize söylüyorlar. Özellikle iç ekranı koruduğu için darbeye de dayanıklı olması insanlara daha cazip geliyor. Uzun süredir bu cam vardı ama insanla artık daha çok yönelmeye başladı. Telefon fiyatları yüksek olunca daha kaliteli koruyucu camlar almak istiyorlar” diye konuştu.