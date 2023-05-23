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Teknoloji-Bilişim
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Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

2023-05-23 11:56:35
Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

Eskişehir’de cep telefonu aksesuarı satıcısı Merve Karanfilci, vatandaşların telefon ekranlarını daha uzun süreli korumak için darbe emici camlara rağbet gösterdiğini söyledi.

#1
Foto - Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

Cep telefonu kullanıcıları yeni cihaz temin ettikleri zaman ekranlarını korumak için kırılmaz cama yönelse de son zamanlarda darbe emici camlar oldukça revaçta olmaya başladı. Darbe emici camlar piyasada çok bilinmese de ekranı yüzde 90’lara varan koruma özelliğine sahip. Uygun fiyatıyla vatandaşların ilgisini çeken darbe emici camların telefon ekranlarına yerleştirilme işlemi ise basit şekilde gerçekleştiriliyor. Eskişehir’de cep telefonu aksesuarı satan bir işletmede bulunan darbe emici camlar, yeni telefon alan vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

#2
Foto - Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

4 buçuk yıldır kentte telefon aksesuarları satışı yaptığını söyleyen Merve Karanfilci, darbe emici camların son zamanlarda vatandaşların ilgisini çektiği ve telefon ekranını yüksek koruma özelliği nedeniyle cazip hale geldiğini ifade etti. Karanfilci, darbe emici camların uzun süreli kullanılması da müşterilerin bu cama yönelmesinde etken olduğunu belirtti. Darbe emici camların kullanışı hakkında bilgiler veren Karanfilci, “Kalın temperli cam olarak adı geçiyor. Ekranı tam olarak kaplar. Aldığı darbeyle kırılıp çatlar ama iç ekranı yüzde 80 ila 90 arasında korur. Uzun süreli kullanılabiliyor. Vatandaşlar son zamanlarda bu cama yönelmeye başladı. Her telefona ve modele göre stoklarımızda bulunuyor. Müşteriler bu camı cihazlarında çok uzun süreli kullanıyorlar. Çok memnun olduklarını bize söylüyorlar. Özellikle iç ekranı koruduğu için darbeye de dayanıklı olması insanlara daha cazip geliyor. Uzun süredir bu cam vardı ama insanla artık daha çok yönelmeye başladı. Telefon fiyatları yüksek olunca daha kaliteli koruyucu camlar almak istiyorlar” diye konuştu.

#3
Foto - Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

“Müşteriler bu camı ilk defa duyduklarını söylüyorlar” Klasik bilinen kırılmaz cam ile darbe emici camın farklı olduğunu vurgulayan Karanfilci, yüksek düzeylerde koruma özelliğine sahip olduğunu aktardı. Müşterilere camın nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler verdikten sonra uygun fiyatla satış yaptıklarını dile getiren Karanfilci, şöyle devam etti:

#4
Foto - Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

“Kırılmaz cam nano teknoloji özelliktedir, yapısı seramiktir. Kalın temperli camın özelliği ise telefon ekranını daha yüksek oranlarda koruması. Fiyatlar vatandaşların kullandığı cihazın markasına ve modeline göre değişiyor. Bu camlar 40 ila 180 lira arasında satılıyor. Müşteriler oldukça ilgi gösteriyor. Onlar da bu darbe emici camı ilk defa duyduklarını söylüyorlar. Cihazlarında nasıl kullanacaklarını anlattıktan sonra memnun kalıyorlar. Cihazları ekranlarını korumak isteyenlere bu camları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Ekstradan gelip bu camdan isteyenler de oluyor.”

#5
Foto - Hala bazılarının haberi yok! İşte telefon kullanıcılarının son favorisi

“Hava almamasını sağlayarak ekrana yapıştırıyoruz” Cihazın ekranına takma işlemi hakkında da bilgiler veren Karanfilci, şunları söyledi: “Önce takılacak cihazın ekranını ıslak bir bezle siliyoruz. Daha sonra kuruluyoruz. Temiz ekrana toz bulaşmadan camı hemen yerleştiriyoruz. Cihaz ekranı ile darbe emici camın arasının hava almamasını sağlıyoruz. Takma işlemi bu şekilde sonlanıyor. Ekranı silerken cam sil gibi spreyler kullanılabilir. Ekrana hiçbir şekilde zarar vermiyor. Direkt toz almadan ekrana yapıştırıyoruz.”

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