Schengen vizesinde yüzde 85,4 kabul oranı Vize sorunlarına da değinen Bakan Fidan, 2023, 2024 ve 2025 yıllarındaki Schengen vizesi başvurularında kabul oranının yüzde 85,4 olduğunu açıkladı. Avrupa'da göç tartışmalarının vize süreçlerini etkilediğini belirten Fidan, Türkiye'nin öncelikli hedefinin vize serbestliği anlaşmasını hayata geçirmek olduğunu vurguladı. Asker gönderme kararını Meclis verecek Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında Türkiye'nin üstleneceği askerî sorumluluklara da açıklık getiren Fidan, yurt dışına asker gönderilmesinin TBMM'nin onayına bağlı olduğunu hatırlattı. Fidan, Meclisin onay vermesi halinde asker gönderilebileceğini, onay çıkmaması durumunda ise böyle bir adım atılmayacağını belirtti. Görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türk Akreditasyon Kurumunun 2027 yılı bütçeleri komisyonda kabul edildi.