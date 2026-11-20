"Saldırma olursa başkasına saldıracağız" Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında neden saldırmazlık anlaşması yerine savunma ittifakı oluşturulduğuna ilişkin soruyu yanıtlayan Fidan, güvenlik ittifaklarının öncelikli amacının üye ülkeler arasındaki tehditleri ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Fidan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Aslında herkes aynı şeyi istiyor da metodoloji farklı. Tabii biraz güvenlik bilimlerine girdiğiniz zaman, güvenlik ittifakı kuran insanlar başkalarına karşı kurmazlar. Kurulan ittifakın ikinci amacıdır saldırana karşı cevap vermek. Birinci amacı 'birbirimize karşı artık biz tehdit değiliz' demektir. 'Non-aggression'ı garanti altına almaktır, mühürle bağlamaktır. Biz birbirimize o kadar artık saldırmayacağız ki, saldırma olursa başkasına saldıracağız."