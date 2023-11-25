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Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

2023-11-25 16:09:17
Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın talimatıyla İsrail'in sinsi planı resmen elinde patlamış oldu.

#1
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, KKTC’de inşaat sektörüne son yıllarda yabancı ilgisinin artması, Kıbrıs Türkleri arasında önce “Fiyatlar yükseliyor, çocuklarımıza ev alamıyoruz” tartışmalarına, Gazze savaşıyla birlikte de “Yahudiler Kıbrıs’ı satın alıyor” iddialarına yol açtı.

#2
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hafta başında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, “Kıbrıs’ın kuzeyinde on binlerce dönüm arazi İsrail’le ilişkili aracılar tarafından satın alınıyor” iddiasını yanıtladı.

#3
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Fidan, “Bu iddialara biz de bakıyoruz, bir önceki görevimden itibaren de baktığımız bir konuydu bu” dedi ve KKTC’de yabancılara mülk satışlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

#4
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Son 23 yılda 200 civarında İsrail vatandaşının mülk alım başvurusunda bulunduğunu belirten Fidan “Sadece son beş yılda KKTC’de emlak alım başvurusu toplamda 15 bin. Yani alanlar İsrail’den değil başka ülkelerden. 2000’den bu yana İngiltere birinci sıradaymış, son beş yılda da İran birinci sıraya geçmiş” dedi.

#5
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

KKTC’de yabancıların mülk alımlarının bakanlar kurulu onayına bağlı olduğunu hatırlatan Fidan, yabancılara satış konusundaki endişelerini KKTC’de yetkililere ilettiklerini kaydetti. Ukrayna savaşı sonrasında Rusların da KKTC’de mülk alımına ilgi gösterdiği biliniyor.

#6
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Fidan’ın açıklaması, KKTC Meclisi’nde de birinci gündem maddesi oldu. İçişleri Bakanı Dursun Oğuz önceki gün muhalefet partilerinin sorusu üzerine yabancılara mülk satışı ve emlakçılarla ilgili iki yasa tasarısı hazırladıklarını açıkladı. Yabancıların mülk alımıyla ilgili belirli kısıtlamalara gideceğini anlatan Oğuz, şirketler kurarak yabancıların yap-sat inşaat işlerine girmelerini yasaklayacaklarını kaydetti.

#7
Foto - Hakan Fidan emri verdi! İsrail'in planı patladı

Bakanlar Kurulu önüne gelmeyen sözleşme üzerinden büyük miktarlarda mülk satışlarının yapıldığı yönünde duyumları da bildiklerini anlatan Dursun Oğuz, sözleşmelerde mülklerin kime satıldığıyla ilgili güvenlik açığı bulunduğunu ve yeni bir düzenleme yapacaklarını sözlerine ekledi.

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