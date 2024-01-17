Hakan Fidan açıkladı Türkiye ile Japonya arasında Dünyanın en önemli gündemi konusunda işbirliği

TÜRK-JAPON BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BU YIL FAALİYETE GEÇECEK Gündemlerindeki önemli projelerden biri olan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin bu yıl faaliyete geçecek olmasından memnuniyet duyduklarının altını çizen Fidan, eğitim alanındaki işbirliğinin nişanesi olacak bu üniversitenin aynı zamanda Türkiye-Japonya işbirliğinin de çeşitlilik kazanmasına imkan sağlayacağını dile getirdi. Fidan, mevkidaşı Kamikava ile görüşmesinde müzakereleri uzun süredir devam eden ekonomik ortaklık ve sosyal güvenlik anlaşmalarının akıbetini de ele aldıklarını belirterek, bunları karşılıklı yarar temelinde sonuçlandırarak, en kısa süre içerisinde imzalamak istediklerini ifade etti. Fidan, iki ülke arasındaki çok boyutlu işbirliğinin bir unsuru olarak bu yıl ilk defa yapılması öngörülen, Türkiye-Japonya Enerji Forumu'na ilişkin çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, enerji alanında da iki ülke arasında mevcut işbirliği potansiyelini hayata geçirmeye önem atfettiklerini söyledi.