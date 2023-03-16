Haftalar sonra evine giren depremzede hayatının şokunu yaşadı

Kaplumbağalarını bulmalarına şaşırdıklarını, bir o kadar da sevindiklerini söyleyen Serpil Rüşvanlı, “Kaplumbağamızı aldık, onu kurtardık. Bir aydır aç, yaşıyor olabileceğini düşünmemiştim. Biz onu evde, saksıda bekliyorduk. Onu aldık, indik. Evimiz de enkaz zaten. Toprakta, saksıda hareketsiz duruyordu. Ben öldüğünü düşündüm, dokununca hareket etti hemen. O da bizi bekliyordu demek ki. Çocuklarım ve ben onu çok seviyoruz. Kaplumbağa bizim için çok özel bir figür. Götürdüğümde küçük oğlum Şafak’ın nasıl bir tepki vereceğini düşündüm önce. Biz evde yalnızdık ve çok zor indik. O zaman aklımıza gelemedi, ben çocukları ancak indirebildim çünkü. Gelemediğimiz süre boyunca bunlar aklımızdaydı. Balıklarımızı kurtaramadık, akvaryum devrilmiş. Hayatımızın bir parçası, 5 yıldır bizimle. İşte yaşıyor, bu kadar enkazın içinde bizi mutlu etti, şu an bizi gülümsetti. Bize moral bu, motivasyon. Bina dışarıdan böyle gözüküyor ama içi enkaz, bir şey alınacak durumda değil. İşte bunu aldık. Onun etrafı da hep duvardı, molozdu. Eşyalar devrilmiş zaten, duvar yok, içeride sadece kolonlar var. “Kapkap”ımız bu, “Kapkap” bunun adı. Şimdi Şafak “Kapkap” ile birazcık burayı unutacak. Umarım daha uzun yıllar bize eşlik eder” dedi.