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Sağlık
8
Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

2020-08-20 07:28:16
Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

Sağlığa olan faydaları bir çok kez kanıtlanan eşek dikeni düzenli olarak tüketildiğinde adeta şifa dağıtıyor. Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Bazı yörelerde kenger yemeği olarak pişen eşek dikeni lezzetiyle de hayran bırakıyor. Eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Lezzetti ve son derece sağlıklı olan eşek dikeni sigaranın ciğerlere verdiği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırıyor.

#1
Foto - EŞEK DİKENİ NEDİR? Eşek dikeni papatyagiller familyasındandır. 1 veya 2 yıl yaşayabilen bu bitki çorak arazi ve tarlalarda yetişmektedir. İnce ve çengelli olan kenger bitkisi temmuz ve ağustos aylarında iyice çiçeklenmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında eşek dikeninin rengi erguvan ve beyaz rengini almaktadır. Eşek dikeninin çiçekleri yaşken güzel kokuludur ancak kuruduklarında kokusu tamamen kaybolur.

EŞEK DİKENİ NEDİR? Eşek dikeni papatyagiller familyasındandır. 1 veya 2 yıl yaşayabilen bu bitki çorak arazi ve tarlalarda yetişmektedir. İnce ve çengelli olan kenger bitkisi temmuz ve ağustos aylarında iyice çiçeklenmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında eşek dikeninin rengi erguvan ve beyaz rengini almaktadır. Eşek dikeninin çiçekleri yaşken güzel kokuludur ancak kuruduklarında kokusu tamamen kaybolur.

#2
Foto - EŞEK DİKENİ NERELERDE YETİŞİR? - Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni, ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişir. Eşek dikeninin Türkiye 'de yetiştiği yerler, Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Eşek dikeni nadir olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir. Eşek dikeninin ege bölgesinde kenger ismiyle kahvesi yapılmaktadır. Eşek dikeninin en çok zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı yer ege bölgesidir. Aynı zamanda eşek dikeninin Diyarbakır'da kenger meftunesi adında kuzu etli kavurması yapılmaktadır.

EŞEK DİKENİ NERELERDE YETİŞİR? - Kırmızı ve mor renkte çiçekler açan eşek dikeni, ülkemizin neredeyse çorak olan hemen hemen her arazisinde yetişir. Eşek dikeninin Türkiye 'de yetiştiği yerler, Ege bölgesi, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesidir. Eşek dikeni nadir olarak Ege ve Akdeniz bölgesinde de yetişmektedir. Eşek dikeninin ege bölgesinde kenger ismiyle kahvesi yapılmaktadır. Eşek dikeninin en çok zeytinyağlı yemeklerinin yapıldığı yer ege bölgesidir. Aynı zamanda eşek dikeninin Diyarbakır'da kenger meftunesi adında kuzu etli kavurması yapılmaktadır.

#3
Foto - EŞEK DİKENİNİN FAYDALARI NELERDİR? Eşek dikeninin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Lezzetli bir şekilde yemeklerinin yapıldığı eşek dikeninin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: MİGRENİ TEDAVİ EDER Eşek dikeninin kramp çözücü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

EŞEK DİKENİNİN FAYDALARI NELERDİR? Eşek dikeninin sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır. Lezzetli bir şekilde yemeklerinin yapıldığı eşek dikeninin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz: MİGRENİ TEDAVİ EDER Eşek dikeninin kramp çözücü özelliği bulunmaktadır. Bu özelliği sayesinde migren ve çeşitli baş ağrıları tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.

#4
Foto - SİNDİRİM İSTEMİNE İYİ GELİR - Eşek dikeni zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sinir sistemini onararak vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır.

SİNDİRİM İSTEMİNE İYİ GELİR - Eşek dikeni zengin lif oranı sayesinde sindirim sistemini iyileştirmektedir. Aynı zamanda sinir sistemini onararak vücuttaki kanı temizlemeye yardımcı olmaktadır.

#5
Foto - KARACİĞER YAĞLANMASI OLANLAR YEMEĞİNİ YAPIP YİYEBİLİR - Eşek dikeni en çok karaciğer organına fayda sağlamaktadır. Karaciğer yağlanması olanlar eşek dikeni yemeğini haftada en ez iki veya üç kere tüketebilirler. Geleneksel olarak diyabet, göğüs ağrısı, kalp krizi, mide ağrısı, vitiligo, ishal ve bronşit tedavisinde kullanılır.

KARACİĞER YAĞLANMASI OLANLAR YEMEĞİNİ YAPIP YİYEBİLİR - Eşek dikeni en çok karaciğer organına fayda sağlamaktadır. Karaciğer yağlanması olanlar eşek dikeni yemeğini haftada en ez iki veya üç kere tüketebilirler. Geleneksel olarak diyabet, göğüs ağrısı, kalp krizi, mide ağrısı, vitiligo, ishal ve bronşit tedavisinde kullanılır.

#6
Foto - BÖBREKLERİN ÇALIŞMASINI SAĞLAR - Eşek dikeni böbreklerde meydana gelen sorunları çözerek, idrar yollarındaki problemlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. - Karaciğer iltihabı dahil, aşırı alkol ve bazı ilaçların neden olduğu safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalılarında olumlu katkılar sağlar.

BÖBREKLERİN ÇALIŞMASINI SAĞLAR - Eşek dikeni böbreklerde meydana gelen sorunları çözerek, idrar yollarındaki problemlerin giderilmesine yardımcı olmaktadır. - Karaciğer iltihabı dahil, aşırı alkol ve bazı ilaçların neden olduğu safra yolu iltihabı, siroz ve kronik karaciğer hastalılarında olumlu katkılar sağlar.

#7
Foto - SİGARANIN ZARARLARINI ETKİSİZ HALE GETİRİR - Eşek dikeni sık sık tüketildiğinde kan temizleyici özelliği sayesinde sigaranın zararlı etkilerini yok etmeye yardımcı oluyor.

SİGARANIN ZARARLARINI ETKİSİZ HALE GETİRİR - Eşek dikeni sık sık tüketildiğinde kan temizleyici özelliği sayesinde sigaranın zararlı etkilerini yok etmeye yardımcı oluyor.

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