Haftada üç kez tüketin! Ciğerleri baştan sona yeniliyor...

Sağlığa olan faydaları bir çok kez kanıtlanan eşek dikeni düzenli olarak tüketildiğinde adeta şifa dağıtıyor. Eşek dikeni akız, kansa ve kenger gibi çeşitli isimlerle anılıyor. Bazı yörelerde kenger yemeği olarak pişen eşek dikeni lezzetiyle de hayran bırakıyor. Eşek dikeninin yemeğine kenger meftunesi deniliyor. Lezzetti ve son derece sağlıklı olan eşek dikeni sigaranın ciğerlere verdiği yıkıcı etkiyi ortadan kaldırıyor.