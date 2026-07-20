Hadlerini aştılar: Türk savaş uçakları peş peşe havalandı
Metehan Sınır Kapısı’ndaki skandala karşı Türk savaş uçakları peş peşe havalanarak provokasyona cevap verdi. İşte detaylar...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Metehan Sınır Kapısı’ndaki skandala karşı Türk savaş uçakları peş peşe havalanarak provokasyona cevap verdi. İşte detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz’da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Metehan Sınır Kapısı’nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında toplanan bir grup Kıbrıslı Rum, çirkin bir provokatif gösteri düzenleyerek, Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı.
Ellerinde Yunan bayrakları taşıyan grup, önceki gece, "Türkler Kıbrıs’tan dışarı, Türkiye Kıbrıs’tan dışarı ve Federasyona hayır" sloganları atarak tahrik dolu hareketlerde bulundu. Olayların büyümemesi iki tarafın polislerinin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri sayesinde önlendi.
Gösteriyi organize eden gruplar, ayrıca, yayımladıkları programda 20 Temmuz’da (bugün) Ledra Palace Sınır Kapısı’nda "Büyük Buluşma" adı altında toplanacaklarını duyurdu.
Rum tarafındaki bu tahrik dolu gösteriye Türkiye’nin cevabı ise sert oldu. Ada’nın güneyinde F-16’larla gövde gösterisi yapan TSK da "Ayağınızı denk alın" mesajını vererek, 1974’teki harekatı hatırlattı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarının katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası’nın güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleştirildi. Her zaman, her yerde, göklerimizin yılmaz bekçileriyiz." ifadesi kullanıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23