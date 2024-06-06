Hacı adaylarının kalp ısıtan sevinçleri

Tavafı tamamlayan hacı adayları, Safa ile Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de, "Allah'ın sembolleri-alametleri" olan bu tepenin aynı zamanda "arayış" anlamına geldiği belirtiliyor. Hz. İbrahim'in eşi Hz. Hacer'in, henüz süt çağındaki oğlu İsmail için su ararken bu iki tepe arasında hızla yürümesi hatta koşması sa'y hadisesi olarak anlatılıyor. Bu durum Allah'ın rahmetinin en büyük tecellilerinden anne şefkatinin de göstergesi olarak kabul ediliyor.