2024-06-16 03:30:09 Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.
Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.
Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.
Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplamalarının ardından Mina'daki "Cemerat" bölgesine vardı. Hacılar, burada şeytan taşladı.
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