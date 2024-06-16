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İslam
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Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı

2024-06-16 03:30:09
Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı

Hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat vakfesini tamamlayarak Müzdelife'ye geçti.

#1
Foto - Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı

Hacılar burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirip "Cem-i tehir" yaparak, Müzdelife vakfesini gerçekleştirdi.

#2
Foto - Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı

Müzdelife'de şeytan taşlamada kullanacakları taşları toplayan hacı adayları, daha sonra Mina'daki "Cemerat" bölgesine hareket edecek.

#3
Foto - Hacı adayları Mina'da şeytan taşladı

Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları, Müzdelife'de şeytana atılacak taşları toplamalarının ardından Mina'daki "Cemerat" bölgesine vardı. Hacılar, burada şeytan taşladı.

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