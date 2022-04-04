Hacerülesved taşı: Cennetten gelen parçalar Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde korunuyor

Demirhan, Hacerülesved taşlarına dokunma, temas etme, öpme ve istilam etmeye çalışmanın tıpkı Mekke-i Mükerreme'de olduğu gibi buralarda da çok uygun olmadığına dikkati çekerek, "Önemli olan bu eserlerin korunması ve muhafaza edilmesidir. Sonuçta bu bir taştır, kutsallığı tabi ki vardır. Hz. Ömer, Hacerülesved taşına seslenip, 'Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın, ne zarar verirsin, ne de faydan dokunur. Eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselam seni öpmemiş olsaydı vallahi seni öpmezdim, sana dokunmamış olsaydı vallahi sana dokunmazdım' der. Buradaki Hacerülesved parçalarına bir ibadet kutsallığı yüklenmemesi gerekir." dedi. Bu taşın en büyük parçasının Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin kapı girişinin üzerinde monte edildiğini anımsatan Demirhan, vatandaşların ramazanda Sokullu Mehmed Paşa Camisi ile Kanuni'nin türbesini ziyaret ederek, Hacerülesved taşını görebileceklerini sözlerine ekledi.