  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ramazan
6
Hacerülesved taşı: Cennetten gelen parçalar Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde korunuyor

2022-04-04 16:11:14
Hacerülesved taşı: Cennetten gelen parçalar Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde korunuyor

İslam dininde kutsal ve mübarek olan, cennetten geldiğine inanılan ve ana parçası Kabe'de yer alan "Hacerülesved" taşının 4 parçası, yaklaşık 5 asırdır Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor. İslam dininde kutsal sayılan, cennetten geldiği ifade edilen ve ana parçası Kabe'de yer alan "Hacerülesved" taşının 4 parçası, yaklaşık 5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor.

#1
Foto - Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571 yılında dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Kadırga'da yaptırılan camiye konuldu. Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor.

Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a getirildiği bilinen Hacerülesved taşından kopan 4 parça, 1571 yılında dönemin sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa adına Kadırga'da yaptırılan camiye konuldu. Altın çerçeve ile kaplanan parçalar, caminin giriş kapısı üzerindeki mermer taşların ortasında, mihrabın üst kısmında, minbere giriş kapısının üzerinde ve minber kubbesinin altında bulunuyor.

#2
Foto - Hacerülesved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerinde bulunan saçağın altında yer alıyor. İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Hacerülesved'in Müslümanlarca kutsal sayılan, değişik rivayetlerde cennetten indiği ifade edilen bir taş olduğunu söyledi. Hacerülesved'in, yeryüzünde ilk inşa edilmiş mabedi Kabe-i Muazzama'nın güneydoğu köşesinde, 1,5 metre yüksekliğinde, 30 santimetre çapında bir noktada bulunduğunu belirten Demirhan,

Hacerülesved'in Türkiye'deki en büyük parçası ise Kanuni Sultan Süleyman Türbesi'nin giriş kapısının üzerinde bulunan saçağın altında yer alıyor. İstanbul Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan, Hacerülesved'in Müslümanlarca kutsal sayılan, değişik rivayetlerde cennetten indiği ifade edilen bir taş olduğunu söyledi. Hacerülesved'in, yeryüzünde ilk inşa edilmiş mabedi Kabe-i Muazzama'nın güneydoğu köşesinde, 1,5 metre yüksekliğinde, 30 santimetre çapında bir noktada bulunduğunu belirten Demirhan, "İlk inşa edildikten sonra Kabe-i Muazzama'nın güneydoğu köşesine monte edilen bu taş tavafın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Özellikle Hazreti İbrahim döneminde, değişik zamanlarda tarihi süreç içerisinde Kabe-i Muazzama gerek yangın gerek seller gerekse insanların saldırılarıyla bazen tahrip olmuş, bazen de yıkılmıştır. Tahrip oldukça tamiri yapılmış, yıkıldıkça da yeniden inşa edilmiştir ve Hacerülesved taşı o gün bugündür muhafaza edilmiştir." diye konuştu.

#3
Foto - Demirhan, Hz. İsmail'in Ebu Kubeys Dağı'ndan Hacerülesved taşını getirdiğini, Hz.İbrahim'in de Kabe'ye yerleştirdiğini aktararak, taşın tavafın başlangıcı olarak kabul edildiğini kaydetti. Değişik zamanlarda ana gövdesi orada olan Hacerülesved'in parçalarının döküldüğünü ancak bunların korunduğunu ve titizlikle muhafaza edildiğini vurgulayan Demirhan,

Demirhan, Hz. İsmail'in Ebu Kubeys Dağı'ndan Hacerülesved taşını getirdiğini, Hz.İbrahim'in de Kabe'ye yerleştirdiğini aktararak, taşın tavafın başlangıcı olarak kabul edildiğini kaydetti. Değişik zamanlarda ana gövdesi orada olan Hacerülesved'in parçalarının döküldüğünü ancak bunların korunduğunu ve titizlikle muhafaza edildiğini vurgulayan Demirhan, "Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Mimar Sinan'ın en önemli ustalık eserlerindendir. Hacerülesved'den kopan bu 4 parça taş, Mimar Sinan tarafından caminin değişik yerlerine monte edilmiştir. Bu taşlar insanların ulaşabileceği el sürebileceği yerde değil, insanlar ulaşmasın, insanlar el değmesin diye böyle daha yüksek yerlere monte edilmiştir." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - -

- "Hacerülesved taşlarına ibadet kutsallığı yüklenmemesi gerekir" Hacerülesved taşlarının İstanbul'da olmasının çok önemli bir lütuf olduğunun altını çizen Demirhan, ecdadın çok kıymetli emaneti ve hatırasını buralarda yaşatmış olmanın huzuru içerisinde olduğunu dile getirdi.

#5
Foto - Demirhan, Hacerülesved taşlarına dokunma, temas etme, öpme ve istilam etmeye çalışmanın tıpkı Mekke-i Mükerreme'de olduğu gibi buralarda da çok uygun olmadığına dikkati çekerek,

Demirhan, Hacerülesved taşlarına dokunma, temas etme, öpme ve istilam etmeye çalışmanın tıpkı Mekke-i Mükerreme'de olduğu gibi buralarda da çok uygun olmadığına dikkati çekerek, "Önemli olan bu eserlerin korunması ve muhafaza edilmesidir. Sonuçta bu bir taştır, kutsallığı tabi ki vardır. Hz. Ömer, Hacerülesved taşına seslenip, 'Ey taş, biliyorum ki sen bir taşsın, ne zarar verirsin, ne de faydan dokunur. Eğer Hazreti Peygamber Aleyhisselam seni öpmemiş olsaydı vallahi seni öpmezdim, sana dokunmamış olsaydı vallahi sana dokunmazdım' der. Buradaki Hacerülesved parçalarına bir ibadet kutsallığı yüklenmemesi gerekir." dedi. Bu taşın en büyük parçasının Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesinin kapı girişinin üzerinde monte edildiğini anımsatan Demirhan, vatandaşların ramazanda Sokullu Mehmed Paşa Camisi ile Kanuni'nin türbesini ziyaret ederek, Hacerülesved taşını görebileceklerini sözlerine ekledi.

Türkiye, dünyaya diplomasi dersi verdi
Siyaset

Türkiye, dünyaya diplomasi dersi verdi

Sözde medeni ve insan hakları savunucusu Batılı süper güçler, Rusya-Ukrayna savaşını film gibi izlerken; Türkiye ise Erdoğan’ın liderliğinde..
120 trilyon dolarlık petrole eşit! Türkiye ikinci sırada
Ekonomi

120 trilyon dolarlık petrole eşit! Türkiye ikinci sırada

Türkiye'nin yakın zamanda enerji üretimi için kullanmaya başlamayı planladığı toryum rezervlerinin, 120 trilyon dolarlık petrole eşit olduğu..
Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!
Dünya

Herkes Ukrayna'ya odaklanmışken... Esed'e şok!

Tüm dünya Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine odaklanmışken, Kremlin'in desteğiyle binlerce muhalifi öldüren Esed rejimine saldırı..
Arap ülkelerinin Türkiye planı ortaya çıktı
Dünya

Arap ülkelerinin Türkiye planı ortaya çıktı

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomar, "Arap ülkeleri ABD'nin tutumuna endeksli bir politik..
Bir ilimiz için petrol kararı resmen çıktı
Gündem

Bir ilimiz için petrol kararı resmen çıktı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na Merkez, Kahta, Samsat ilçelerini kapsayan bir alan için Adıyaman'da petrol işletme ruhsatı verildi...
Bakan Akar: 'İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak'
Gündem

Bakan Akar: 'İnşallah önümüzdeki dönemde ateşkes de mümkün olacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul Valiliği tarafından şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar programında konuştu. Bakan Ak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay