2022-04-04 16:11:14 Hacerülesved taşı: Cennetten gelen parçalar Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde korunuyor
İslam dininde kutsal ve mübarek olan, cennetten geldiğine inanılan ve ana parçası Kabe'de yer alan "Hacerülesved" taşının 4 parçası, yaklaşık 5 asırdır Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor. İslam dininde kutsal sayılan, cennetten geldiği ifade edilen ve ana parçası Kabe'de yer alan "Hacerülesved" taşının 4 parçası, yaklaşık 5 asırdır Sokullu Mehmed Paşa Camisi'nde muhafaza ediliyor.