  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
7
Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

2023-05-22 14:23:01
Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Fransa'dan hac vazifesi için bisikletiyle Mekke'ye giden Fas asıllı Fransız Nabil Ennasri, hem Müslümanların geçmişteki geleneksel hac yolculuğunu yaşamak hem de küresel ısınmaya dikkati çekmek istiyor.

#1
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Küresel ısınmaya dikkati çekmek ve Müslümanların tarihteki aylar süren hac yolculuğunu yaşatmak isteyen 41 yaşındaki yazar Nabil Ennasri, bisikletle Mekke'ye gitmeye karar verdi.

#2
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Fransa'dan 22 Nisan'da yola çıkan Ennasri, 10 ülkeyi geride bırakarak Türkiye'ye ulaştı.

#3
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Geceleri kendisini takip eden arkadaşlarının kullandığı karavanda konaklayan Ennasri, yolda yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

#4
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Ennasri, AA muhabirine, 22 Nisan'dan bu yana 2 bin 850 kilometre yol kat ettiğini söyledi. Hacca bisikletle gitme fikrinin çıkış noktasını anlatan Ennasri, "İnsanları küresel ısınma ve dünyamızın sağlığıyla ilgili uyarmak istedim. Doğaya ve çevreye saygı duymak zorundayız. Müslümanlara bunu anlatmak önemli." dedi. Ennasri, İstanbul üzerinden bisikletle Antalya'ya gideceğini, uçakla Ürdün'e geçip tekrar bisikletle yola devam edeceğini dile getirdi.

#5
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

"Çocukluğumda Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihiyle ilgilendim. Burada olmak benim için önemli çünkü burası Fatih Sultan Mehmet'in doğduğu şehir. Kendisi bilinen bir isim. Selimiye Camisi de İslam tarihindeki önemli eserlerden. Bu anı yaşamak ve bu bölgede tarihte neler yaşandığını hatırlamak önemli. Osmanlı İmparatorluğu da İslam tarihinde önemli bir rol oynadı." diye konuştu. Tarihte Müslümanların aylar süren yolculukla Mekke'ye ulaştığını anımsatan ve bunun önemine dikkati çeken Ennasri, "Bu 200 yıl önce değil 50 yıl önce de böyleydi. Ailemden bazı kişiler de yürüyerek gittiler. Bu belki aylar, yıllar sürdü. Bazıları yolculuk sırasında hayatlarını kaybetti. Bu anları hatırladığım zaman kendimde güç buluyorum. Uçakla birkaç saatte gitmek yerine haftalar süren bir bisiklet yolculuğuyla gittiğinizde hac vazifesini daha iyi hissediyorsunuz." dedi.

#6
Foto - Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Ennasri, Kabe'de ailesi, arkadaşları, Müslümanlar ve yolda tanıştığı kişiler için dua edeceğini belirtti. En önemli amacının küresel ısınmanın boyutlarını Müslümanlara anlatmak olduğunu ifade eden Ennasri, şöyle konuştu: "Küresel ısınma bizim jenerasyonumuzun karşı karşıya olduğu büyük bir sorun. Doğayı, dünyamızı korumak ve bunu Müslüman toplumuna anlatmak benim için önemli. Küresel ısınmayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun ne olduğunu anlamıyor. Küresel ısınmayı anlatmak benim ilk hedefim, bu çocuklarımız ve gelecek nesiller için çok önemli. İkinci hedefim de eski geleneği canlandırarak Mekke'ye gitmek, bu geleneği bisikletle canlandırmak istiyorum. Mekke'ye atla, yürüyerek ya da bisikletle gittiğinizde, uçakla birkaç saat içinde gittiğinizdeki duyguları hissetmiyorsunuz. Kendini daha iyi tanıyorsunuz."

Soyadı yanlış yazıldığı için sinirlenen Sinan Oğan'dan gelen tepkilere cevap
Medya

Soyadı yanlış yazıldığı için sinirlenen Sinan Oğan'dan gelen tepkilere cevap

ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Özlem Gürses'in kanalında katıldığı yayında soyadının 'Oğlan' şeklinde yazılmasına çok sini..
Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı
Gündem

Barzani'den Türkiye açıklaması! Kimi desteklediğini açıkladı

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri, bölgesel ekonomik ilişkiler ve Türk ordusunun Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki mevcudiyeti nedeniyle ..
ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!
Siyaset

ATA İttifakı'nın dağılmasının ardından Sinan Oğan kararını yarın açıklıyor!

Adalet Partisi Genel Başkanı Necdet Öz'ün ATA İttifakı'nın dağılmasını açıklamasının ardından gözler Sinan Oğan'a çevrilmişti. Oğan, Cumhurb..
AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Sinan Oğan açıklaması

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile ilgili soruya cevap verdi.
İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'
Gündem

İstanbul'a 'teşrif eden' İmamoğlu'na soğuk duş! 'PKK dışarı'

Cumhurbaşkanı yardımcılığı hayaliyle şehir şehir dolaşarak İstanbul'u kendi haline bırakan Ekrem İmamoğlu sonunda şehre geldi. Tuzla semt pa..
Siyaset

"Akşener'e şans doğdu" deyip çağrı yaptı: Siyasi itibarını kurtar

20. Dönem Zonguldak Milletvekili Necmettin Aydın, "Sayın Akşener için bir şans doğmuştur. 'Sayın Kılıçdaroğlu kazanamayan aday diye ter ter ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23