Hacca gitmek için Fransa'dan yola çıktı! Bisikletli gezgin Türkiye'de

Ennasri, Kabe'de ailesi, arkadaşları, Müslümanlar ve yolda tanıştığı kişiler için dua edeceğini belirtti. En önemli amacının küresel ısınmanın boyutlarını Müslümanlara anlatmak olduğunu ifade eden Ennasri, şöyle konuştu: "Küresel ısınma bizim jenerasyonumuzun karşı karşıya olduğu büyük bir sorun. Doğayı, dünyamızı korumak ve bunu Müslüman toplumuna anlatmak benim için önemli. Küresel ısınmayla ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum. İnsanlar bunun ne olduğunu anlamıyor. Küresel ısınmayı anlatmak benim ilk hedefim, bu çocuklarımız ve gelecek nesiller için çok önemli. İkinci hedefim de eski geleneği canlandırarak Mekke'ye gitmek, bu geleneği bisikletle canlandırmak istiyorum. Mekke'ye atla, yürüyerek ya da bisikletle gittiğinizde, uçakla birkaç saat içinde gittiğinizdeki duyguları hissetmiyorsunuz. Kendini daha iyi tanıyorsunuz."