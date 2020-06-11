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Sağlık
7
Hacamat yaralarına ne iyi gelir?

2020-06-11 16:28:21
Hacamat yaralarına ne iyi gelir?

Hacamat yaptırmak isteyenler hacamattan sonra kesiklerin hızlı iyileşebilmesi için hacamat yaralarına iyi gelen şeyleri araştırıyorlar. Hacamat yaptırdıktan sonra hacamat yaralarına ne iyi gelir?

#1
Foto - Hastalıklarından kurtulamayanlar çareyi hacamat yaptırmakta buluyor.

Hastalıklarından kurtulamayanlar çareyi hacamat yaptırmakta buluyor.

#2
Foto - Hacamat; haccam(hacamatçı) tarafından uygulanan, kılcal damarlardaki, hastalıklara sebep olabilecek pis kanın , Resûlullah-sallâllâhu aleyhi ve sellem-efendimizin tavsiye ettiği şekilde vücudun dışına alınma işlemidir.

Hacamat; haccam(hacamatçı) tarafından uygulanan, kılcal damarlardaki, hastalıklara sebep olabilecek pis kanın , Resûlullah-sallâllâhu aleyhi ve sellem-efendimizin tavsiye ettiği şekilde vücudun dışına alınma işlemidir.

#3
Foto - Hacamatın faydaları nelerdir?

Hacamatın faydaları nelerdir?

#4
Foto - Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmaktadır. Faydalarına gelecek olursak; *Ağrısı, acısı yoktur, yatak istirahati gerektirmez. İş gücü kaybına yol açmaz. Vücudun atamadığı toksin, metal, serbest radikal gibi maddelerin dışarı atılmasını sağlar. *Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir. *Ödemi atar *Vücudun kan üretimini destekler *Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. *Ağrıları dindirir. *Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler. *Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır. *Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır. *Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır. *Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. *Kaslardaki ödemi çözer. *Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir. *Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır. *Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır. *Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır. *Yüksek tansiyonu düşürür. *Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. *Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.

Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmaktadır. Faydalarına gelecek olursak; *Ağrısı, acısı yoktur, yatak istirahati gerektirmez. İş gücü kaybına yol açmaz. Vücudun atamadığı toksin, metal, serbest radikal gibi maddelerin dışarı atılmasını sağlar. *Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir. *Ödemi atar *Vücudun kan üretimini destekler *Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. *Ağrıları dindirir. *Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler. *Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır. *Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır. *Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır. *Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. *Kaslardaki ödemi çözer. *Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir. *Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır. *Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır. *Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır. *Yüksek tansiyonu düşürür. *Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. *Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.

#5
Foto - Hacamat kesiklerinin hızlı iyileşebilmesine sarı kantaron yağı fayda sağlıyor. Sarı kantaron yağının özellikleri nelerdir?

Hacamat kesiklerinin hızlı iyileşebilmesine sarı kantaron yağı fayda sağlıyor. Sarı kantaron yağının özellikleri nelerdir?

#6
Foto - Kantaron yağı ciltteki gözenekleri derinlemesine temizleyerek, cildin daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar. Anti bakteriyel, anti enflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur Cilt hücrelerini de yenileyen kantaron yağı, cilde pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırır. Yaraların hızla kapanmasında ve yara izlerinin kaybolup cildin eski haline dönmesinde önemli rol oynar. Cildi ölü derilerden arındırır, ciltteki deformasyonları onarır, yaraların daha kolay iyileşmesini sağlar. Çok eski dönemlerden beri yanık tedavisinde kantaron yağı kullanılmaktadır. Yanık cildin acısı kantaron yağı sayesinde çok kısa sürede hafifler ve yanıktan kaynaklanan yaralar da kolaylıkla kapanır. Bununla birlikte yanık bölgelerde sıkça yaşanan iltihaplanma ve mikroplanma sorunu kantaron yağının antiseptik özelliği sayesinde yok olur. Yazın güneşin yakıcı etkisinden kaynaklı güneş yanıklarına kantaron yağı sürülmesi tavsiye edilir. Bu sayede hem yanıklar daha kolay iyileşir hem de yanık bölgelerin acısı hafifler. Pek çok kişide ve özellikle de bebeklerde sıklıkla karşılaşılan pişik sorununa da kantaron yağıyla doğal bir çözüm bulmak mümkün. Bebeklerin cildi hassas olduğu için öncelikle yağı biraz su ile inceltip o şekilde pişik olan bölgeye uygulamak doğru olacaktır. Damar büzücü etkisinden dolayı, kılcal damarın neden olduğu yüzdeki kızarıklıkların kaybolmasını sağlar. Ciltteki lekelerin, güneş lekelerinin giderilmesinde önemli rol oynar.

Kantaron yağı ciltteki gözenekleri derinlemesine temizleyerek, cildin daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar. Anti bakteriyel, anti enflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur Cilt hücrelerini de yenileyen kantaron yağı, cilde pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırır. Yaraların hızla kapanmasında ve yara izlerinin kaybolup cildin eski haline dönmesinde önemli rol oynar. Cildi ölü derilerden arındırır, ciltteki deformasyonları onarır, yaraların daha kolay iyileşmesini sağlar. Çok eski dönemlerden beri yanık tedavisinde kantaron yağı kullanılmaktadır. Yanık cildin acısı kantaron yağı sayesinde çok kısa sürede hafifler ve yanıktan kaynaklanan yaralar da kolaylıkla kapanır. Bununla birlikte yanık bölgelerde sıkça yaşanan iltihaplanma ve mikroplanma sorunu kantaron yağının antiseptik özelliği sayesinde yok olur. Yazın güneşin yakıcı etkisinden kaynaklı güneş yanıklarına kantaron yağı sürülmesi tavsiye edilir. Bu sayede hem yanıklar daha kolay iyileşir hem de yanık bölgelerin acısı hafifler. Pek çok kişide ve özellikle de bebeklerde sıklıkla karşılaşılan pişik sorununa da kantaron yağıyla doğal bir çözüm bulmak mümkün. Bebeklerin cildi hassas olduğu için öncelikle yağı biraz su ile inceltip o şekilde pişik olan bölgeye uygulamak doğru olacaktır. Damar büzücü etkisinden dolayı, kılcal damarın neden olduğu yüzdeki kızarıklıkların kaybolmasını sağlar. Ciltteki lekelerin, güneş lekelerinin giderilmesinde önemli rol oynar.

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