Hacamat yaralarına ne iyi gelir?

Kantaron yağı ciltteki gözenekleri derinlemesine temizleyerek, cildin daha sağlıklı ve bakımlı görünmesini sağlar. Anti bakteriyel, anti enflamatuar ve antiseptik özellikleri sayesinde sivilcelerden kurtulmaya yardımcı olur Cilt hücrelerini de yenileyen kantaron yağı, cilde pürüzsüz ve yumuşak bir görünüm kazandırır. Yaraların hızla kapanmasında ve yara izlerinin kaybolup cildin eski haline dönmesinde önemli rol oynar. Cildi ölü derilerden arındırır, ciltteki deformasyonları onarır, yaraların daha kolay iyileşmesini sağlar. Çok eski dönemlerden beri yanık tedavisinde kantaron yağı kullanılmaktadır. Yanık cildin acısı kantaron yağı sayesinde çok kısa sürede hafifler ve yanıktan kaynaklanan yaralar da kolaylıkla kapanır. Bununla birlikte yanık bölgelerde sıkça yaşanan iltihaplanma ve mikroplanma sorunu kantaron yağının antiseptik özelliği sayesinde yok olur. Yazın güneşin yakıcı etkisinden kaynaklı güneş yanıklarına kantaron yağı sürülmesi tavsiye edilir. Bu sayede hem yanıklar daha kolay iyileşir hem de yanık bölgelerin acısı hafifler. Pek çok kişide ve özellikle de bebeklerde sıklıkla karşılaşılan pişik sorununa da kantaron yağıyla doğal bir çözüm bulmak mümkün. Bebeklerin cildi hassas olduğu için öncelikle yağı biraz su ile inceltip o şekilde pişik olan bölgeye uygulamak doğru olacaktır. Damar büzücü etkisinden dolayı, kılcal damarın neden olduğu yüzdeki kızarıklıkların kaybolmasını sağlar. Ciltteki lekelerin, güneş lekelerinin giderilmesinde önemli rol oynar.