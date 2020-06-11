Hacamat yaralarına ne iyi gelir?

Dünya genelinde birçok insan tarafından kullanılan bir yöntem olan hacamatın önemi günden güne artmaktadır. Faydalarına gelecek olursak; *Ağrısı, acısı yoktur, yatak istirahati gerektirmez. İş gücü kaybına yol açmaz. Vücudun atamadığı toksin, metal, serbest radikal gibi maddelerin dışarı atılmasını sağlar. *Bağışıklık sistemini güçlendirir, vücuda direnç verir. *Ödemi atar *Vücudun kan üretimini destekler *Beyin fonksiyonlarını güçlendirir. *Ağrıları dindirir. *Gelecekte oluşması muhtemel rahatsızlıkları önler. *Bel ve boyun fıtıkları, eklem ağrıları, karaciğer ve kalp rahatsızlıkları ve psikolojik rahatsızlıkların tedavisinde faydalıdır. *Gözlere canlılık verir ve görme yeteneğini artırır. *Unutkan olanlar, dikkat eksikliği olanlar, okuduğunu anlamakta zorlananlar ve başı sık sık ağrıyanlar için oldukça faydalıdır. *Dokulardaki ve kandaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. *Kaslardaki ödemi çözer. *Sinirsel hastalıkların tedavisinde etkilidir. *Yapılan bölgede kan akışı canlanır ve bu bölgelere oksijen daha kolay ve bol taşınır. *Karaciğer, dalak, kemik iliği gibi kan üretiminden sorumlu organlar uyarılır. *Kas ve bağ dokudaki esnekliği artırır. *Yüksek tansiyonu düşürür. *Ülserin ve yaraların iyileşmesine yardımcı olur. *Damar tıkanıklığını önler ve damarları açar.