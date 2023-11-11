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Spor
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Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

2023-11-11 20:46:00
Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

Manchester City'nin dünyaca ünlü forveti Erling Haaland'ın üstü kapalı İsrail paylaşımı gündeme oturdu.

#1
Foto - Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

#2
Foto - Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

9 numaralı formasını giymiş iki kız çocuğuyla sahaya çıkarken fotoğrafını paylaşan Norveçli oyuncu, "Hiçbir masum çocuk ölmeyi hak etmez" notunu düştü.

#3
Foto - Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

Haaland'ın bu paylaşımına, Gazze'de masum sivilleri bombalayan ve binlerce çocuğun ölümüne yol açan İsrail'i hedef aldığı yorumları yapıldı.

#4
Foto - Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

Norveçli oyuncunun paylaşımı tüm dünyadan büyük beğeni aldı.

#5
Foto - Haaland'ın İsrail sözleri dünyayı salladı!

İşte o paylaşım....

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