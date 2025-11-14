Uzmanlar H3N2 Grip virüsünün yeni alt türü yayılmaya başladı diyerek uyardı

Rasmussen, Japonya'da grip sezonunun bu yıl "olağan dışı derecede erken ve şiddetli" geçtiğini belirterek bunun "eşi benzeri görülmemiş" bir durum olduğunu vurguladı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığının verilerine göre, Tokyo'da 4 Kasım itibarıyla grip vakaları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6 kat arttı. Ülke genelinde 2 binden fazla kreş ve okul, kısmen veya tamamen kapatıldı. ABD'de durum belirsizliğini koruyor ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, hükümetin kapanması nedeniyle 26 Eylül'den bu yana ulusal grip vakalarına ilişkin ayrıntılı rapor yayımlamazken, yeni H3N2 alt türünün ABD'de yayılıp yayılmadığına ilişkin net bilgi bulunmuyor. Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı William Schaffner, CDC'de yaşanan "büyük çaplı işten çıkarmaların" veri toplama ve analiz süreçlerini daha da geciktirebileceğini ifade etti. Söz konusu hastalığa ilişkin araştırmalar için "eyalet laboratuvarlarına ve akademik laboratuvarlara bağımlı olacaklarını" aktaran Schaffner, "Bilgiler, CDC'den önceki yıllarda olduğu kadar kapsamlı, merkezi ve hızlı bir şekilde analiz edilip iletilmeyecek." ifadesini kullandı. Grip aşısı Küresel sağlık otoriteleri ve ilaç şirketleri, her yıl şubat ayında kuzey yarımkürenin sonbahar aşısına dahil edilecek grip türlerini belirliyor. Bu yılki aşıda iki influenza A ve bir influenza B türü bulunuyor. Yetkililer, grip aşısının enfeksiyonu tamamen engellemediğini ancak hastalığın şiddetini önemli ölçüde azalttığını vurguluyor. İngiltere'de yetkililer, bu yılki aşının yetişkinlerde hastaneye yatışı yaklaşık yüzde 40 oranında engellediğine dair ilk bulguları paylaştı.