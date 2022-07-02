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Günün en acı haberi Mersin'den geldi

2022-07-02 12:04:16
Günün en acı haberi Mersin'den geldi

Mersin'in Mut ilçesinde ev eşyası yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu, Mut-Karaman kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

Mehmet Topal idaresindeki 33 B 4458 plakalı nakliye kamyonu, Mut-Karaman kara yolunun 15. kilometresinde şarampole devrildi.

#2
Foto - Kazada, sürücü Mehmet Topal ile kamyondaki Abdülselam Dündar, Bahattin Dündar ve Abdülgafur Acar hayatını kaybetti.

Kazada, sürücü Mehmet Topal ile kamyondaki Abdülselam Dündar, Bahattin Dündar ve Abdülgafur Acar hayatını kaybetti.

#3
Foto - Yaşamını yitirenlerin nakliye firmasının çalışanları olduğu öğrenildi. İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga konuldu. Şarampole devrilen kamyon da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Yaşamını yitirenlerin nakliye firmasının çalışanları olduğu öğrenildi. İncelemenin ardından 4 kişinin cansız bedenleri morga konuldu. Şarampole devrilen kamyon da vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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