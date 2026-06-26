KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Kuantum laboratuvarı ise Türkiye’nin geleceğin harp teknolojileri olan siber güvenlik ve gelişmiş haberleşme sistemlerinde dünya liderleriyle yarışmasını sağlayacak. Türkiye, bu açılışlarla sadece üretim yapan değil, teknoloji tasarlayan ve test eden bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.