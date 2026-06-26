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KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Türkiye, milli muharip uçağı KAAN’ın teknolojik altyapısını güçlendirecek iki dev projeyi aynı anda hizmete açtı.

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Foto - KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından açılışı gerçekleştirilen TRMOTOR Alt Sistemler Test Merkezi, KAAN’ın kalbini oluşturacak TF35000 motoru ve uçağın tüm kritik alt sistemlerinin zorlu koşullarda test edilmesine olanak sağlayacak.

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Foto - KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Gebze Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulan bir diğer stratejik tesis olan Kuantum Bilim ve Teknoloji Laboratuvarı (QSTL) ise savunma teknolojilerinde kuantum tabanlı hesaplama ve sensör sistemlerinin geliştirilmesine kapı aralıyor.

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Foto - KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Bu merkezler, Türkiye'nin havacılık ve uzay teknolojilerinde kendi sınırlarını zorlamasına olanak tanıyan bir inovasyon üssü olarak tasarlandı. TF35000 motorunun kusursuz bir performansla göklerle buluşması için gereken tüm yerli test altyapısı bu merkez sayesinde devreye girmiş oldu.

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Foto - KAAN’ın kalbi burada test edilecek: Milli muharip uçak için kritik merkez açıldı

Kuantum laboratuvarı ise Türkiye’nin geleceğin harp teknolojileri olan siber güvenlik ve gelişmiş haberleşme sistemlerinde dünya liderleriyle yarışmasını sağlayacak. Türkiye, bu açılışlarla sadece üretim yapan değil, teknoloji tasarlayan ve test eden bir güç olduğunu bir kez daha kanıtladı.

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Yorumlar

İsmail Hakkı

Olanak sağlıyacak değil. İmkan sağlıyacak . Başka gazete olsa normal karşılarım.
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