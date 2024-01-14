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Spor
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Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

2024-01-14 01:18:28
Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllarda futbol piyasasına armağan ettiği en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol deviyle ilk maçına çıkmak için yaklaşık 6 ay beklemek zorunda kalan milli futbolcu, sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Sakatlıklarını atlatarak Madrid ekibinde forma giymeye başlayan

#1
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Arda Güler, şimdiden hocası Carlo Ancelotti'yi etkiledi. Öte yandan İtalyan çalıştırıcı, genç futbolcu için sürpriz yaratan kararı da verdi. İşte son dakika haberinin detayları…

#2
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Son dakika haberleri… Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ederek bünyesine kattığı Arda Güler, kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı.

#3
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Henüz 15-16 yaşlarında adını duyurmayı başaran genç futbolcu, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bulduğu forma şanslarını iyi değerlendirdi.

#4
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Jorge Jesus yönetiminde aldığı dakikaları iyi değerlendiren Arda, adını dünya devlerine duyurmayı başardı.

#5
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Sezon başında ise Fenerbahçe'ye Real Madrid'den gelen 20 milyon Euro'luk teklif, Arda Güler'in kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

#6
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Türk futbolseverlerin de büyük bir heyecanla takip ettiği genç oyuncu, ilk maçına Arandina karşısında çıktı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

#7
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Son olarak da geçtiğimiz gün İspanya Süper Kupası yarı finalinde oynanan Atletico Madrid maçının son 10 dakikasında sahne alan Arda Güler, kariyerinde bir ilki yaşayacak.

#8
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

İspanya'nın iki devi Real Madrid ve Barcelona, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Riyad'da oynanacak karşılaşma yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

#9
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Barcelona ile oynanacak dev mücadeleye yedek kulübesinde başlayacak olan genç oyuncunun ilerleyen dakikalarda süre bulacağı söylendi.

#10
Foto - Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!

Carlo Ancelotti'nin oyuncu için değer verdiği ve kullanmak istediği belirtilirken forma şansı bulmasının uzak olmadığı aktarıldı. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk El Clasico deneyimini yaşayacak. Milli futbolcunun zorlu final müsabakasında yedek kulübesinde yer alması bekleniyor.

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