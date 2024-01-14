2024-01-14 01:18:28 Günler kala fark ettiler: Ne Atletico, ne Osasuna, ne Girona: Bir ilki yaşayacak!
Son dakika haberleri… Türk futbolunun son yıllarda futbol piyasasına armağan ettiği en büyük yeteneklerden birisi olan Arda Güler, sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e 20 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İspanyol deviyle ilk maçına çıkmak için yaklaşık 6 ay beklemek zorunda kalan milli futbolcu, sakatlıklardan dolayı büyük sıkıntı yaşamıştı. Sakatlıklarını atlatarak Madrid ekibinde forma giymeye başlayan