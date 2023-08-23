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Dünya
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Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

2023-08-23 09:20:32
Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

Yaklaşık 75 milyon kuş, Endonezya'nın Java bölgesinde evcil hayvan olarak tutuluyor.

#1
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

Bu durum bazı yabani kuş türlerinin soyunu tüketmekle tehdit ediyor.

#2
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

Yabani kuşlar, evcil hayvan ticareti, koleksiyoncular, inanca dayalı kullanım ve hatta kuş dövüşü taleplerini karşılamak için kuşları yasadışı yollardan kaçırıyor ve karaborsada pazarlanıyor.

#3
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

Bölgede, kuşların 3.000'den fazla türle en çok ticareti yapılan gruplardan biri olduğu ve hayatta kalan tüm türlerin üçte birinin ise ticaretten etkilendiği bildirildi.

#4
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

Endonezya'nın Malang kentinde bulunan pazarda, baykuş, cennet papağanı gibi birçok türün satıldığı gözlendi.

#5
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#6
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#7
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#8
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#9
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#10
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#11
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#12
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#13
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

#14
Foto - Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor

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