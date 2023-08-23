2023-08-23 09:20:32 Güneydoğu Asya'da yasadışı kuş ticareti büyüyor
Yaklaşık 75 milyon kuş, Endonezya'nın Java bölgesinde evcil hayvan olarak tutuluyor.
Yaklaşık 75 milyon kuş, Endonezya'nın Java bölgesinde evcil hayvan olarak tutuluyor.
Bu durum bazı yabani kuş türlerinin soyunu tüketmekle tehdit ediyor.
Yabani kuşlar, evcil hayvan ticareti, koleksiyoncular, inanca dayalı kullanım ve hatta kuş dövüşü taleplerini karşılamak için kuşları yasadışı yollardan kaçırıyor ve karaborsada pazarlanıyor.
Bölgede, kuşların 3.000'den fazla türle en çok ticareti yapılan gruplardan biri olduğu ve hayatta kalan tüm türlerin üçte birinin ise ticaretten etkilendiği bildirildi.
Endonezya'nın Malang kentinde bulunan pazarda, baykuş, cennet papağanı gibi birçok türün satıldığı gözlendi.
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