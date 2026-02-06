Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Kazakistan, Hazar Gölü açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini yeniden canlandırmak için Türkiye ile enerji alanında yeni bir iş birliğine yöneliyor. Kazakistan devlet petrol ve doğalgaz holdingi KazMunayGaz, daha önce askıya alınan açık deniz projeleri kapsamında, Türk Petrol Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Bolşoy Zhambyl bloğu için kurulması planlanan ortak girişime en yakın aday olduğunu açıkladı. TPAO heyetinin 3 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasların ardından iki şirket arasında teknik ve ticari değerlendirme süreci başlatıldı.