  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Arap ülkesine 'Türkiye' muamalesi! Bu savaş uçağını alırsanız yaptırım uygularız, rota Kaan'a mı dönüyor? ABD'li firmalar zorda! Çin'in kapısını çaldılar Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular Bilal Erdoğan'dan Türkiye'nin 3 deviyle ilgili itiraf: Allah affetsin Cumhurbaşkanı'na çok ciddi falsoları oldu İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular Ramazan sofralarının baş tacı! Fiyatı 3 bin lirayı aştı Çubuk'ta Siyonist İsrail destekçisi Burger King'e büyük tepki Kuduz alarmı verildi! O köy karantinaya alındı Aman dikkat! Uzman isim uyardı: Bu hareket felce kadar götürebilir! Kilo kaybı, kitleler ve şişkinlikler... Son dönemde bu 5 değişikliği yaşıyorsanız dikkat!
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Hazar Gölü’ndeki Bolsoy Zhambyl bloğundaki sahadan çekilen Güney Koreliler yerine Türkler devreye giriyor. Dost ülke 'Anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdu.

#1
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre Kazakistan, Hazar Gölü açıklarında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini yeniden canlandırmak için Türkiye ile enerji alanında yeni bir iş birliğine yöneliyor. Kazakistan devlet petrol ve doğalgaz holdingi KazMunayGaz, daha önce askıya alınan açık deniz projeleri kapsamında, Türk Petrol Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Bolşoy Zhambyl bloğu için kurulması planlanan ortak girişime en yakın aday olduğunu açıkladı. TPAO heyetinin 3 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasların ardından iki şirket arasında teknik ve ticari değerlendirme süreci başlatıldı.

#2
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Bolshoy Zhamby'nin bulunduğu açık deniz sahası, Zhambyl ve Zhetysu yapılarını da içeriyor. KazMunayGaz, planlanan iş birliğinin ilk aşamasında, ticari hidrokarbon varlığını teyit etmek amacıyla açık deniz bloğunda 4500 metre derinliğe kadar bir arama kuyusu açılmasını önerdiğini belirtti.

#3
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Kazakistan devlet petrol ve doğalgaz holdingi KazMunayGaz, daha önce askıya alınan açık deniz projeleri kapsamında, Türk Petrol Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) Bolşoy Zhambyl bloğu için kurulması planlanan ortak girişime en yakın aday olduğunu açıkladı. TPAO heyetinin 3 Şubat'ta Kazakistan'ın başkenti Astana’da gerçekleştirdiği temasların ardından iki şirket arasında teknik ve ticari değerlendirme süreci başlatıldı.

#4
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

TPAO yöneticilerinin Astana'ya yaptığı son ziyaret, 10 gün içinde gerçekleşen ikinci ziyaret oldu. Kazak şirketi KazMunayGaz'ın açıklamasına göre, ilk görüşme 23 Ocak'ta yönetim kurulu başkanı Askhat Khasenov ile TPAO genel müdürü Cem Erdem arasında yapılmıştı.

#5
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

KazMunayGaz, Güney Kore Ulusal Petrol Şirketi liderliğindeki Güney Koreli bir konsorsiyumun 2016'da Kazak ortağıyla olan ortak girişiminden çekilmesinin ardından, sığ sulardaki Zhambyl projesine yeni bir ortak bulmak için uzun süredir çaba sarf ediyor . Konsorsiyumun çekilmesi, Zhambyl'de beklenen ticari petrol rezervlerini keşfedemeyen ancak doğal gaz varlığını doğrulayan hayal kırıklığı yaratan bir arama kampanyasının ardından gerçekleşti.

#6
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Zhambyl'de yüzde 27 hisseye sahip olan Koreli konsorsiyum, arama aşamasındaki tüm masrafları karşılama taahhüdünün bir parçası olarak 250 milyon dolar harcadı. Geri kalan yüzde 73 hisse ise KazMunayGaz'a ait. Konsorsiyum, Zhambyl kampanyasına 2008 yılında başladı. Bu kampanya, özel sığ su sondaj gemisi Caspian Explorer'ın inşasını, sismik verilerin toplanmasını ve iki arama kuyusunun açılmasını içeriyordu. KazMunayGaz, 2023 yılında Çinli devlet şirketi Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin Bolşoy Zhambyl arama girişimine olası katılımı konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.

#7
Foto - Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

TPAO, Ağustos 2020'de Karadeniz'de Sakarya doğalgaz sahasının keşfini duyurdu ve o zamandan beri aynı bölgede birkaç yeni keşif daha yaptı. TPAO, Sakarya'yı geliştirmek için de hızla ilerliyor, kendi sondaj gemisi ve sismik araştırma gemisi filosunu kullanarak da işletmeci konumuna geçti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı
Gündem

Bursa eksik kalır mı? 'Hükümet İsrail'le ticareti kesmedi' diyenler İsrail'le basıldı

Siyonistlerin soykırımına karşı en güçlü mücadeleyi veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetini 'Hükümet İsrail'le ..
Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?
Gündem

Deprem turisti Özgür Özel'e şok! Dakikalarca yuhalandı: Bugüne kadar neredeydin?

‘Asrın felaketi’ olarak tarihe geçen 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından ‘asrın seferberliği’ ile yeniden ayağa kaldırılan deprem bölgesinde..
Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü
Gündem

Hatay’da şok! Eski belediye başkanı baltayla öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde eski Çekmece Belediye Başkanı Dr. Cafer Özenir, aralarında çıkan para tartışması sonrası oğlu tarafından baltayla ..
The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti
Dünya

The Guardian, İsrail'in alçaklığını ifşa etti

İngiliz gazetesi The Guardian gazetesi "İsrail, Gazze'deki savaş mezarlığının bir kısmını buldozerlerle tahrip etti" ifadeleriyle soykırımcı..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"
Gündem

CHP’de ‘Hançer’ Savaşları! Malatya’dan Genel Merkez’e Tokat Gibi Cevap: "Ben Değil, Siz İhanet Ettiniz!"

Her fırsatta "demokrasi" havariliği yapan ancak parti içinde tam bir "tek adam" diktası yürüten CHP, kendi belediye başkanını susturmaya çal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23