Güney Koreliler sahadan çekildi! 'Petrol için Türkiye ile anlaşmaya yakınız' diyerek duyurdular

Zhambyl'de yüzde 27 hisseye sahip olan Koreli konsorsiyum, arama aşamasındaki tüm masrafları karşılama taahhüdünün bir parçası olarak 250 milyon dolar harcadı. Geri kalan yüzde 73 hisse ise KazMunayGaz'a ait. Konsorsiyum, Zhambyl kampanyasına 2008 yılında başladı. Bu kampanya, özel sığ su sondaj gemisi Caspian Explorer'ın inşasını, sismik verilerin toplanmasını ve iki arama kuyusunun açılmasını içeriyordu. KazMunayGaz, 2023 yılında Çinli devlet şirketi Çin Ulusal Petrol Şirketi'nin Bolşoy Zhambyl arama girişimine olası katılımı konusunda görüşmelerde bulunduğunu açıklamıştı.