Ankara doğumlu isim savunma bakanı oldu! Tam bir İslam düşmanı

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR? Hollanda'da İsrail yanlısı tutumu, İslam karşıtı söylemleri ve göçmen politikalarıyla tartışmaların odağında yer alan Dilan Yeşilgöz, ülkenin en dikkat çeken siyasetçilerinden biri haline geldi. Ankara doğumlu Yeşilgöz'ün hikayesi, 12 Eylül darbesinden kaçan ailesinin zorunlu göçüyle başladı. Aile, Bodrum'dan Kos'a geçen bir botla Yunanistan'a ulaştı. Hollanda'ya iltica talebi kabul edilen baba, daha sonra ailesini yanına aldı ve aile Amsterdam'da birleşti. Hollanda'da büyüyen Yeşilgöz, burada eğitim gördü, insan hakları örgütlerinde çalıştı ve Türkiye üzerine yazılar kaleme aldı. Siyasete sol ve sosyalist çevrelerde adım atan Yeşilgöz, daha sonra Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'ne (VVD) geçti. 2017'de milletvekili seçildi, ardından devlet bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yaptı. Partisinin başına geçtiğinde ise artık "ilk göçmen kökenli kadın başbakan" ihtimaliyle değil, İslamofobiyle anılan bir lider olarak konuşuluyordu.