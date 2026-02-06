  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular
İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan'ın Milli Muharip Uçak Kaan için işbirliği yapma planı ortaya çıkarken konuyu manşetlerine taşıyan İsrail basınından çarpıcı bir itiraf geldi.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Star'da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan ile savunma sanayii konusunda önemli işbirliklerine imza atıyoruz ve bunu geliştirmekte de kararlıyız. KAAN, sadece bir savaş uçağı değil. KAAN, Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin, bağımsız savunma iradesinin sembolüdür. KAAN ile ilgili övgü dolu birçok geri dönüş aldık. Dünyada bu alanda daha fazla söz sahibi oldukça bu tür işbirliklerimiz de kesinlikle artacaktır. Kaldı ki Suudi Arabistan ile bu konuda ortak yatırım söz konusu. Her an bu ortak yatırımı da gerçekleştirebiliriz" dedi.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Erdoğan'ın açıklamalarını gündemine alan İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesi, Ankara ve Riyad'ın, 5. nesil savaş uçağının geliştirilmesine ortak yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda Türk Silahlı Kuvvetlerini önemli ölçüde modernize ettiği ifade edilen haberde, hükümetin büyük bir yerli savunma sanayisi kurduğu, buna en büyük örneğin ise dünyada söz sahibi olan insansız hava araçları firmalarının gelişimi olduğu aktarıldı.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Türkiye'nin hava kuvvetlerini 5. nesil yeteneklere yükseltmek için çaba sarf ettiği dile getirilen haberde, ABD Başkanı Donald Trump yönetimiyle F-35 alımı noktasında müzakerelerin devam etmesine rağmen Ankara'nın dışa bağımlı kalmak istemediği vurgulandı.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Bu noktada Türkiye ve Suudi Arabistan'ın önemli bir işbirliğine imza atabileceği aktarılan haberde, Riyad'ın, savunma tedariki için büyük ölçüde ABD ve Batı'ya bağımlı olduğu, buna rağmen Türkiye ile yeni bir fırsat arayışına girdiği dile getirildi.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

Suudi Arabistan'ın ABD'den F-35 satın alacağı ve İsrail'in buna karşı olduğu ifade edilen haberde, bu konuda Türkiye ve Suudi Arabistan ortak jet üretiminin Tel Aviv için riski ikiye katlayacağı belirtildi.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

KAAN'ın seri üretiminin 2028'de başlamasının beklendiği dile getirilen haberde, geçtiğimiz Haziran ayında TUSAŞ'ın Endonezya'ya 48 adet KAAN satışı için bir anlaşma imzaladığının altı çizildi. Ayrıca Suudi Arabistan ile birlikte KAAN'a yakın ilgi duyan ülke sayısının ise 13 olduğu vurgulandı.

Foto - İsrail'i çıldırtan Kaan gelişmesi! 'Sayı 13'e yükseldi' diyerek duyurdular

KAAN'ın Türkiye'nin önemli bir ihtiyacını karşılayacağı ifade edilen haberde, jetin, insansız hava araçlarından, gezici mühimmatlardan topçu ve hava savunma sistemlerine kadar yeni nesil teknolojiye geçişi temsil ettiği vurgulandı.

